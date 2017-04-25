Третий транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $300 млн сегодня, 26 апреля, поступил в белорусский бюджет, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу министерства финансов республики.

«Беларусь выполнила условия для получения третьего транша финансового кредита ЕФСР, подписанного в Москве 25 марта 2016 года. Средства третьего транша кредита в размере $300 млн поступили в республиканский бюджет», - сказано в сообщении.

Напомним, что общая сумма кредита составляет $2 млрд. Первый транш поступил в Минск в марте прошлого года, второй - в июле. Третий ожидался в октябре, но рассмотрение этого вопроса перенесли. По итогам переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в начале месяца Минск заручился поддержкой Москвы.