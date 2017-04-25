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Беларусь получила третий транш кредита ЕФСР в $300 млн

26.04.2017 17:01 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Третий транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $300 млн сегодня, 26 апреля, поступил в белорусский бюджет, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу министерства финансов республики.

«Беларусь выполнила условия для получения третьего транша финансового кредита ЕФСР, подписанного в Москве 25 марта 2016 года. Средства третьего транша кредита в размере $300 млн поступили в республиканский бюджет», - сказано в сообщении.

Напомним, что общая сумма кредита составляет $2 млрд. Первый транш поступил в Минск в марте прошлого года, второй - в июле. Третий ожидался в октябре, но рассмотрение этого вопроса перенесли. По итогам переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в начале месяца Минск заручился поддержкой Москвы.

 
Теги: Минск
 
 
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Соглашение о предоставлении кредита Минск и финансовая организация подписали в марте 2016 года, тогда же пришел первый транш, а в июле - второй.

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