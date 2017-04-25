﻿ Упавшую в цирке гимнастку Сюльгину выписали из больницы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Упавшую в цирке гимнастку Сюльгину выписали из больницы

26.04.2017 17:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Упавшую в Белгосцирке российскую гимнастку Марию Сюльгину выписали из Больницы скорой медицинской помощи, об этом она сообщила Sputnik в среду.

Упавшую в цирке гимнастку Сюльгину выписали из больницы
© Фото: Facebook / Maria Sulgina
Гимнастка о своем падении: мне искренне жаль, что зрители это увидели

Инцидент произошел 19 апреля. Вместе с супругом Евгением Писаревым российская гимнастка Мария Сюльгина исполняла номер из программы "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город" в Белорусском государственном цирке. Артистка не использовала страховку. В ходе исполнения номера Мария упала с высоты третьего этажа. Ее доставили в Больницу скорой медицинской помощи.

По словам Сюльгиной, в понедельник была сделана контрольная рентгенограмма сломанной руки, по результатам которой было решено пациентку выписать.

Артистка находится в Минске и продолжает придерживаться постельного режима. Она отметила, что медики порекомендовали ей не возвращаться к тренировкам, как минимум месяц.

"Врачи сказали, что четыре недели как минимум ничего не делать, отдыхать и так далее. Восстановлением своим займусь сразу, как снимут гипс. Манеж меня ждет!" — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе Белгосцирка Sputnik сообщили, что проверка по выяснению причин произошедшего продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К тренировкам цирковая артистка, по рекомендации медиков, вернется не ранее, чем через месяц.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Вузы Беларуси сократили набор экономистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика