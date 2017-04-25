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Упавшую в цирке гимнастку Сюльгину выписали из больницы
26.04.2017 17:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Упавшую в Белгосцирке российскую гимнастку Марию Сюльгину выписали из Больницы скорой медицинской помощи, об этом она сообщила Sputnik в среду.
Инцидент произошел 19 апреля. Вместе с супругом Евгением Писаревым российская гимнастка Мария Сюльгина исполняла номер из программы "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город" в Белорусском государственном цирке. Артистка не использовала страховку. В ходе исполнения номера Мария упала с высоты третьего этажа. Ее доставили в Больницу скорой медицинской помощи.
По словам Сюльгиной, в понедельник была сделана контрольная рентгенограмма сломанной руки, по результатам которой было решено пациентку выписать.
Артистка находится в Минске и продолжает придерживаться постельного режима. Она отметила, что медики порекомендовали ей не возвращаться к тренировкам, как минимум месяц.
"Врачи сказали, что четыре недели как минимум ничего не делать, отдыхать и так далее. Восстановлением своим займусь сразу, как снимут гипс. Манеж меня ждет!" — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе Белгосцирка Sputnik сообщили, что проверка по выяснению причин произошедшего продолжается.
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К тренировкам цирковая артистка, по рекомендации медиков, вернется не ранее, чем через месяц.
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