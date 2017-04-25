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Вузы Беларуси сократили набор экономистов

26.04.2017 17:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Некоторые белорусские высшие учебные заведения сократили в этом году прием на ряд экономических специальностей, рассказал журналистам в среду начальник управления высшего образования Минобразования Сергей Касперович.

Вузы Беларуси сократили набор экономистов
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские вузы планируют принять более 85 тысяч первокурсников

По данным Минобразования, в 2017-м студентами станут более 85 тысяч молодых людей. Из этого числа лишь около трети — будущие "бюджетники", а две трети первокурсников поступят на платную форму обучения. В целом же количество студентов будет несколько меньше, чем в прошлом году.

"Если говорить о закрытии специальностей, то здесь учреждения образования сами принимают решение (по согласованию с министерством образования), на какие специальности не осуществлять набор. Отдельные вузы в нынешнем году сократили или практически не осуществляют прием на некоторые экономические специальности", — рассказал в среду Касперович.

Однако, как подчеркнул представитель ведомства, говорить о массовом закрытии специальностей не приходится. В нескольких университетах открылись новые специальности — в первую очередь, инновационные.

Приемная кампания стартует в Беларуси летом, а уже со 2 мая начнется регистрация абитуриентов на ЦТ.

 
Теги: Минск
 
 
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На некоторые экономические специальности прием или сокращен, или вовсе не будет осуществляться.

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