МИНСК, 26 апр — Sputnik. Необходимо держаться за рабочие места, чтобы не оказаться в многомесячном поиске, заявила в среду в ходе приема граждан глава министерства труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.



© Sputnik Виталий Аньков Безработных в Беларуси за год стало меньше на 8 тысяч человек

Сама министр по итогам приема граждан признала: большая часть вопросов — о пенсиях или трудоустройстве.

"Жизненные обстоятельства складываются по-разному, но ни при каких условиях не стоит терять надежду и видеть окружающий мир в черном цвете. Власть готова пойти навстречу, конечно, в рамках законодательства. Но и самому человеку тоже нужно, по мере сил, делать хоть маленькие шаги для выхода из той ситуации, в которой он оказался", — отметила Костевич.

В ходе общения с белорусом, который не может трудоустроиться из-за отсутствия вакансий с подходящей заработной платой, министр отметила, что "за рабочее место надо держаться, чтобы потом не оказаться в многомесячном поиске". Однако мужчине она пообещала помочь в меру своей компетенции.

Касающиеся пенсионного обеспечения вопросы были сконцентрированы вокруг тем минимального страхового стажа и справедливости размеров пенсий. Костевич пообещала: с каждым случаем можно разобраться и проверить его.