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Министр труда: за рабочее место надо держаться

26.04.2017 17:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Необходимо держаться за рабочие места, чтобы не оказаться в многомесячном поиске, заявила в среду в ходе приема граждан глава министерства труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

Министр труда: за рабочее место надо держаться
© Sputnik Виталий Аньков
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Сама министр по итогам приема граждан признала: большая часть вопросов — о пенсиях или трудоустройстве.

"Жизненные обстоятельства складываются по-разному, но ни при каких условиях не стоит терять надежду и видеть окружающий мир в черном цвете. Власть готова пойти навстречу, конечно, в рамках законодательства. Но и самому человеку тоже нужно, по мере сил, делать хоть маленькие шаги для выхода из той ситуации, в которой он оказался", — отметила Костевич.

В ходе общения с белорусом, который не может трудоустроиться из-за отсутствия вакансий с подходящей заработной платой, министр отметила, что "за рабочее место надо держаться, чтобы потом не оказаться в многомесячном поиске". Однако мужчине она пообещала помочь в меру своей компетенции.

Касающиеся пенсионного обеспечения вопросы были сконцентрированы вокруг тем минимального страхового стажа и справедливости размеров пенсий. Костевич пообещала: с каждым случаем можно разобраться и проверить его.

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство вопросов главе Минтруда были связаны с темами пенсий и трудоустройства.

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