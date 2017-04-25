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Министр труда: за рабочее место надо держаться
26.04.2017 17:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Необходимо держаться за рабочие места, чтобы не оказаться в многомесячном поиске, заявила в среду в ходе приема граждан глава министерства труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.
© Sputnik Виталий Аньков
Сама министр по итогам приема граждан признала: большая часть вопросов — о пенсиях или трудоустройстве.
"Жизненные обстоятельства складываются по-разному, но ни при каких условиях не стоит терять надежду и видеть окружающий мир в черном цвете. Власть готова пойти навстречу, конечно, в рамках законодательства. Но и самому человеку тоже нужно, по мере сил, делать хоть маленькие шаги для выхода из той ситуации, в которой он оказался", — отметила Костевич.
В ходе общения с белорусом, который не может трудоустроиться из-за отсутствия вакансий с подходящей заработной платой, министр отметила, что "за рабочее место надо держаться, чтобы потом не оказаться в многомесячном поиске". Однако мужчине она пообещала помочь в меру своей компетенции.
Касающиеся пенсионного обеспечения вопросы были сконцентрированы вокруг тем минимального страхового стажа и справедливости размеров пенсий. Костевич пообещала: с каждым случаем можно разобраться и проверить его.
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Большинство вопросов главе Минтруда были связаны с темами пенсий и трудоустройства.
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