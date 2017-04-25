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"Чернобыльский шлях" начинается в Минске

26.04.2017 18:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Оппозиционная акция "Чернобыльский шлях" проходит вечером в среду в белорусской столице, передает корреспондент Sputnik.

"Чернобыльский шлях" начинается в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
26 апреля: годовщина трагедии в Чернобыле и традиционный "шлях"

"Чернобыльский шлях" проходит в Минске с 1989 года каждое 26 апреля — в этот день белорусские оппозиционеры вспоминают о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС. Акции согласованы городскими властями.

Участники акции собираются на площадке у кинотеатра "Октябрь" в Минске. Перед началом шествия собралось не так много людей, а также пришли несколько оппозиционных лидеров — в частности, Павел Северинец и Виталий Рымашевский. Других лидеров оппозиционного движения, в том числе и организатора несанкционированного "Дня Воли" Николая Статкевича, на данный момент на площадке нет.

Некоторые участники пришли к кинотеатру с бело-красно-белыми флагами и растяжками. В целом обстановка на площадке спокойная: сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в проведение мероприятия.

"Чернобыльский шлях" начинается в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Виталий Рымашевский во время сбора на "Чернобыльский шлях - 2017"

Мингорисполком сначала разрешил "Чернобыльский шлях" в дневное время среды, однако позже организаторы смогли согласовать с городскими властями более позднее время начала. Согласованный маршрут акции — до Парка Дружбы народов. Также ожидается, что участники шествия почтут память пострадавших при аварии на ЧАЭС у мемориала "Жертвам Чернобыля".

 
Теги: Минск
 
 
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Городские власти согласовали проведение традиционной акции вечером от Академии наук до Парка дружбы народов.

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