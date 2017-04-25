МИНСК, 26 апр — Sputnik. Необработанный янтарь обнаружили таможенники в пункте таможенного оформления "Минская почта", сообщили Sputnik в среду в ГТК.

Минералы хотела отправить в Китай жительница Минска. Она заявила, что янтарь выступает в качестве сувенира, однако в результате досмотра сотрудники таможни обнаружили в МПО необработанный янтарь.

"В почтовом отправлении были обнаружены два куска необработанного минерала желто-коричневого цвета, помещенные в деревянную коробку. Каждый кусок весил около 100 грамм", — рассказали в ГТК.

Криминалистическая экспертиза подтвердила, что обнаруженные камни являются необработанным янтарем. Общая стоимость минералов составила более 300 рублей. По факту попытки незаконного перемещения янтаря через границу начат административный процесс.

В ГТК напомнили, что вывоз с территории ЕАЭС любым способом для личного пользования минерального сырья (природных необработанных камней) запрещен.