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Правительство увеличило нормы расходов на воспитанников детдомов и интернатов
26.04.2017 18:35 — Новости Общества | Tut.by
Совет Министров скорректировал расходы на содержание детей, которые находятся на гособеспечении. Нормы расходов на питание увеличены на 5%, расходы на покупку предметов гигиены — на 20%, сообщает
Размеры расходов на содержание детей, которые находятся на гособеспечении, скорректированы постановлением Совета Министров от 20 апреля 2017 г. № 298
Так, на 5−7 процентов увеличены денежные нормы расходов на питание детей, на обеспечение их одеждой, обувью, мягким инвентарем, на приобретение учебных принадлежностей. На 20 процентов нормы расходов на приобретение предметов личной гигиены.
Родители, которые возмещают государству средства, потраченные на содержание детей, теперь также будут платить больше.
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Совет Министров скорректировал расходы на содержание детей, которые находятся на гособеспечении. Нормы расходов на питание увеличены на 5%, расходы на покупку...
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