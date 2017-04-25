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Правительство увеличило нормы расходов на воспитанников детдомов и интернатов

26.04.2017 18:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Совет Министров скорректировал расходы на содержание детей, которые находятся на гособеспечении. Нормы расходов на питание увеличены на 5%, расходы на покупку предметов гигиены — на 20%, сообщает сайт правительства.

Размеры расходов на содержание детей, которые находятся на гособеспечении, скорректированы постановлением Совета Министров от 20 апреля 2017 г. № 298

Так, на 5−7 процентов увеличены денежные нормы расходов на питание детей, на обеспечение их одеждой, обувью, мягким инвентарем, на приобретение учебных принадлежностей. На 20 процентов нормы расходов на приобретение предметов личной гигиены.

Родители, которые возмещают государству средства, потраченные на содержание детей, теперь также будут платить больше.

 
 
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Совет Министров скорректировал расходы на содержание детей, которые находятся на гособеспечении. Нормы расходов на питание увеличены на 5%, расходы на покупку...

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