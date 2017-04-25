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ОБСЕ: контактная группа согласовала механизм верификации пленных

26.04.2017 18:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Представители контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе согласовали механизм верификации пожеланий пленных оставаться после освобождения там, где они находились в заключении, заявил в среду журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Важное место в дискуссии в Минске заняли гуманитарные вопросы. В частности, сегодня дискуссия концентрировалась на освобождении лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Одной из задач в этой сфере является создание механизма верификации пожелания тех граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения", — сказал представитель ОБСЕ.

Он отметил, что этот механизм должен заработать в скором времени.

Сайдик также добавил, что участники переговоров не достигли соглашения по снятию транспортной блокады Донбасса и введения внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"К сожалению, решений по этим вопросам не было достигнуто", — сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко заявил, что Беларусь направит в Донбасс гуманитарную помощь.

Также белорусский лидер отметил, что Беларусь сделает все для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Представители контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе согласовали механизм верификации пожеланий пленных оставаться после...

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