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Обвиняемого в драке с милиционером могилевчанина суд оправдал
26.04.2017 19:00 — Новости Общества | Tut.by
Суд Октябрьского района Могилева не усмотрел в действиях обвиняемого в драке с милиционером в больнице состава преступления. Такое решение принято в ходе слушания 26 апреля.
Михаила Кириченко обвиняли в насилии по отношению к сопровождавшему его в могилевскую больницу сотруднику милиции Николаю Богрову. Дело рассматривал судья Денис Кичигин.
По материалам дела, Кириченко, был доставлен в больницу машиной скорой помощи из РОВД, где находился как административно задержанный. В больнице он устроил драку с сопровождавшим его Богровым. На предварительном следствии Кириченко признал себя виновным в инкриминируемом преступлении, но на суде он вину не признал и заявил, что это милиционер его избил.
Причина конфликта — в исчезнувшем удостоверении инвалида. По словам Кириченко, оно являлось шуточным, и он выбросил это удостоверение, взяв его перед этим у сопровождавшего милиционера, «чтобы не смеялись» в приемном покое больницы.
На заседании 24 января
На судебных прениях гособвинитель потребовал арестовать Кириченко на три месяца, адвокат подсудимого просила оправдать подзащитного.
— Суд приговорил Кириченко Михаила Григорьевича признать невиновным в насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь оправдать за отсутствием в его деяниях состава преступления. Меру пресечения в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу отменить, — зачитал решение судья.
Вместе с тем, отметил он, так как Кириченко неоднократно в ходе предварительного следствия признавал себя виновным, то есть оговаривал себя, на материальную компенсацию за незаконное уголовное преследование оправданный право потерял.
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Состав преступления в действиях обвиняемого отсутствовал, решил суд.
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