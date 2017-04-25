Суд Октябрьского района Могилева не усмотрел в действиях обвиняемого в драке с милиционером в больнице состава преступления. Такое решение принято в ходе слушания 26 апреля.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Михаила Кириченко обвиняли в насилии по отношению к сопровождавшему его в могилевскую больницу сотруднику милиции Николаю Богрову. Дело рассматривал судья Денис Кичигин.

По материалам дела, Кириченко, был доставлен в больницу машиной скорой помощи из РОВД, где находился как административно задержанный. В больнице он устроил драку с сопровождавшим его Богровым. На предварительном следствии Кириченко признал себя виновным в инкриминируемом преступлении, но на суде он вину не признал и заявил, что это милиционер его избил.

Причина конфликта — в исчезнувшем удостоверении инвалида. По словам Кириченко, оно являлось шуточным, и он выбросил это удостоверение, взяв его перед этим у сопровождавшего милиционера, «чтобы не смеялись» в приемном покое больницы.

На заседании 24 января суд усмотрел противоречия в показаниях Богрова. 3 февраля Кириченко объяснил первоначальное признание своей вины плохим самочувствием. В начале апреля Богров попросил суд о прекращении уголовного преследования Кириченко, объясняя это отсутствием претензий к обвиняемому. 4 апреля подсудимый, находившийся под стражей с 25 октября 2016 года, был освобожден под подписку о невыезде.

На судебных прениях гособвинитель потребовал арестовать Кириченко на три месяца, адвокат подсудимого просила оправдать подзащитного.

— Суд приговорил Кириченко Михаила Григорьевича признать невиновным в насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь оправдать за отсутствием в его деяниях состава преступления. Меру пресечения в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу отменить, — зачитал решение судья.

Вместе с тем, отметил он, так как Кириченко неоднократно в ходе предварительного следствия признавал себя виновным, то есть оговаривал себя, на материальную компенсацию за незаконное уголовное преследование оправданный право потерял.