Пожар на свалке отходов резины на улице Челюскинцев в Могилеве существенного влияния на загрязнение воздуха не оказал, пишет БЕЛТА со ссылкой на «Могилевоблгидромет».



Фото Никиты Настальского из группы «МОГИЛЕВ Live» в соцсети «Вконтакте»

Непрерывные станции контроля ни вечером 25 апреля, ни утром 26-го не зарегистрировали превышение установленных гигиенических норм загрязнения воздуха. Не выявлено это и дискретным отбором проб воздуха. Концентрация загрязняющих веществ колебалась в Могилеве от 0,01 до 0,08 ПДК (предельно допустимая концентрация).

— Достаточно низкая концентрация загрязняющих веществ объясняется еще и тем, что во время возникновения пожара была благоприятная для их рассеивания погода со слабым ветром — 3−4 м/с, — уточнили в гидромете.

Пожар на свалке резинотехнических отходов начался около 19.00 . Правда, огонь перекинулся на нее с сухой травы неподалеку — ее-то и подожгли, считают в МЧС . В результате огонь охватил около 1 тыс. кв. м свалки. С огнем справились 14 подразделений МЧС и пожарный поезд — всего более 50 спасателей. В 21.49 пожар ликвидировали.

В результате возгорания повреждены, в основном, отработанные шины. Виновника предполагаемого поджога ищут.