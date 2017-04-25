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Воздух в норме, поджигателя ищут. Последствия пожара на свалке резиновых отходов в Могилеве

26.04.2017 19:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Пожар на свалке отходов резины на улице Челюскинцев в Могилеве существенного влияния на загрязнение воздуха не оказал, пишет БЕЛТА со ссылкой на «Могилевоблгидромет».


Фото Никиты Настальского из группы «МОГИЛЕВ Live» в соцсети «Вконтакте»

Непрерывные станции контроля ни вечером 25 апреля, ни утром 26-го не зарегистрировали превышение установленных гигиенических норм загрязнения воздуха. Не выявлено это и дискретным отбором проб воздуха. Концентрация загрязняющих веществ колебалась в Могилеве от 0,01 до 0,08 ПДК (предельно допустимая концентрация).

— Достаточно низкая концентрация загрязняющих веществ объясняется еще и тем, что во время возникновения пожара была благоприятная для их рассеивания погода со слабым ветром — 3−4 м/с, — уточнили в гидромете.

Пожар на свалке резинотехнических отходов начался около 19.00. Правда, огонь перекинулся на нее с сухой травы неподалеку — ее-то и подожгли, считают в МЧС. В результате огонь охватил около 1 тыс. кв. м свалки. С огнем справились 14 подразделений МЧС и пожарный поезд — всего более 50 спасателей. В 21.49 пожар ликвидировали.

В результате возгорания повреждены, в основном, отработанные шины. Виновника предполагаемого поджога ищут.

 
Теги: Могилев
 
 
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Резинотехнические отходы загорелись из-за поджога сухой травы недалеко от свалки.

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