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Воздух в норме, поджигателя ищут. Последствия пожара на свалке резиновых отходов в Могилеве
26.04.2017 19:11 — Новости Общества | Tut.by
Пожар на свалке отходов резины на улице Челюскинцев в Могилеве существенного влияния на загрязнение воздуха не оказал, пишет
Непрерывные станции контроля ни вечером 25 апреля, ни утром 26-го не зарегистрировали превышение установленных гигиенических норм загрязнения воздуха. Не выявлено это и дискретным отбором проб воздуха. Концентрация загрязняющих веществ колебалась в Могилеве от 0,01 до 0,08 ПДК (предельно допустимая концентрация).
— Достаточно низкая концентрация загрязняющих веществ объясняется еще и тем, что во время возникновения пожара была благоприятная для их рассеивания погода со слабым ветром — 3−4 м/с, — уточнили в гидромете.
Пожар на свалке резинотехнических отходов
В результате возгорания повреждены, в основном, отработанные шины. Виновника предполагаемого поджога ищут.
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Резинотехнические отходы загорелись из-за поджога сухой травы недалеко от свалки.
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