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В Гомельской области начали отключать отопление

26.04.2017 19:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Погодные условия и грядущее потепление дают возможность остановить подачу тепла в жилые дома, сообщает «Гомельская праўда».

Это вторая попытка коммунальников закончить отопительный сезон 2016−2017. Первоначально теплоснабжение прекратили в первых числах апреля, но внезапное похолодание и заморозки заставили спустя неделю вернуть тепло в жилые дома.

Текущая неделя обещает быть теплой, но дождливой с дневной температурой около +22°С и температурой ночью порядка +10°С.

 
 
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Текущая неделя обещает быть теплой, но дождливой, с дневной температурой около +22°С и температурой ночью порядка +10°С.

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