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В Гомельской области начали отключать отопление
26.04.2017 19:09 — Новости Общества | Tut.by
Погодные условия и грядущее потепление дают возможность остановить подачу тепла в жилые дома, сообщает «
Это вторая попытка коммунальников закончить отопительный сезон 2016−2017. Первоначально теплоснабжение прекратили в первых числах апреля, но внезапное похолодание и заморозки заставили спустя неделю
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