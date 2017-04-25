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Следователи ищут потерпевших от действий задержанного омоновцами парня с пистолетом

26.04.2017 19:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Гомельские следователи разыскивают потерпевших от действий парня, которого на днях задержали с пистолетом ТТ сотрудники ОМОН.

21-летнего парня задержали сотрудники ОМОН ночью 19 апреля за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Во время задержания из кармана его куртки выпал пистолет. При проведении личного обыска у молодого человека помимо пистолета с магазином и патронами обнаружены несколько отмычек, связка ключей, 1000 долларов США, 50 евро. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

Любопытно, что в январе 2017 года обвиняемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение преступлений против собственности. Согласно закону за ним установили превентивный надзор. Однако, в марте молодой человек нарушил установленные в отношении него ограничения и уехал с места регистрации в неизвестном направлении.

На данный момент гомельчанин уже дал признательные показания в совершении нескольких краж на территории Гомеля. У следствия есть основания полагать, что обвиняемый мог рассказать не обо всех своих преступлениях.


В связи с этим сотрудники городского отдела обращаются к гражданам, которые обладают значимой для следствия информацией, сообщить о ней в Гомельский ГОСК (г. Гомель, ул. Рабочая, 19) или позвонить по телефону: 80 232 59−57−53.

 
Теги: Гомель
 
 
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21-летний парень был задержан сотрудниками ОМОН ночью 19 апреля за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Во время задержания из...

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