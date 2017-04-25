МИНСК, 26 апр — Sputnik. Суд города Орши и Оршанского района вынес приговор четырем кибермошенникам, которые от имени правоохранительных органов штрафовали белорусов за просмотр порнографии в интернете, сообщили в среду Sputnik в суде.

Суд рассматривал уголовное дело по факту мошенничества с конца ноября 2016 года, обвиняемыми проходили четыре человека, трое жителей Орши и один минчанин, главный фигурант был задержан в декабре 2015 года, трое находятся под подпиской о невыезде. Все обвиняемые в возрасте 20 — 22 лет.

Организатор группы, 22-летний Ян Маршалов был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, сообщили в суде. Его соотечественник Дмитрий Петрашко получил 8,5 лет лишения на таких же условиях, как и его подельник.

Кроме обвинений в компьютерном саботаже, распространении вредоносных программ и покушения на хищение с помощью компьютерной техники двум фигурантам дела было инкриминировано изготовление и размещение порнографии.

Два других обвиняемых, 21-летний оршанец Олег Соколов и минчанин Владислав Борисевич, были приговорены к трем годам ограничения свободы каждый с направлением в учреждения открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на Следственный комитет Беларуси, было установлено более 120 потерпевших от действий интернет-мошенников. Последние разработали вредоносные программы, при помощи которых блокировались браузеры пользователей, смотревших порно. У пользователя на экране появлялось ложное сообщение от имени МВД или КГБ о том, что за просмотр порнографии он должен заплатить штраф в размере 20 — 25 долларов в эквиваленте. Назывались счета, на которые должны быть перечислены деньги за то, чтобы компьютер был разблокирован.