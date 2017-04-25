Чернобыльскую трагедию вспоминает сегодня весь мир. Тридцать один год назад на четвертом энергоблоке произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. Больше всего пострадали регионы, которые находятся в непосредственной близости к АЭС. Это Киевская и Житомирская области Украины, Брянская в России и Гомельская в Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Сегодня президенты Александр Лукашенко и Петр Порошенко посетили место трагедии, где почтили память ликвидаторов аварии. Лидеры двух стран возложили цветы к «Стене памяти» у мемориального комплекса «Героям Чернобыля». После этого осмотрели новый саркофаг, который возводят над реактором. Его обещают завершить через три года. Защитный слой вдвое снизит радиационный фон в районе станции.

По словам главы Беларуси, была проделана грандиозная работа. Он также добавил, что Минск и Киев сумеют справиться с существующими проблемами ради блага своих народов.

«И белорусы, и украинцы понимают, что чернобыльская катастрофа не знает границ. Наши государства стараются вместе преодолевать эту беду. Реализован ряд совместных мероприятий в области радиоэкологического мониторинга и радиационного контроля, сельского и лесного хозяйства, координации научной и информационной работы. Мы успешно взаимодействуем в рамках чернобыльских проектов международных организаций. Однако потенциал возможностей сотрудничества Белоруссии и Украины используется далеко не в полном объеме. Уверен, что наши ученые, медики, экологи, все, кто работает над ликвидацией, могут и должны сделать значительно больше», - заявил Лукашенко.