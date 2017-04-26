Белорусские высшие и средние учебные заведения сократят прием на бюджет в будущем учебном году. Кроме того, будет сокращен набор по некоторым специальностям.

Как рассказал на пресс-конференции «Особенности вступительной кампании-2017» начальник управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович, в ВУЗы Беларуси на бюджет в этом году (на очную и заочную формы) планируется принять 27,1 тыс. студентов, на уровень профессионально-технического образования на бюджетную форму планируется принять 29,7 тыс. учащихся, на уровень среднего специального образования - 24,2 тыс. учащихся. В целом на уровень высшего образования на бюджетную и платную форму обучения планируется принять около 58 тыс. студентов.

Сообщается также, что в Беларуси в этом году будет сокращен прием на некоторые экономические специальности, а открытие совершенно новых специальностей на уровне высшего и среднего специального образования не предусмотрено.

При этом чиновники Минобразования не смогли ответить на вопрос, какой будет стоимость за обучение в новом учебном году. Как отметил первый замминистра образования Вадим Богуш, стоимость обучения формируется ежегодно исходя из реальных затрат, которые несет учреждение образования по подготовке специалиста по той или иной специальности.