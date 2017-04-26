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ВУЗы сокращают прием на бюджет и некоторые специальности
26.04.2017 19:13 — Новости Общества | БДГ
Белорусские высшие и средние учебные заведения сократят прием на бюджет в будущем учебном году. Кроме того, будет сокращен набор по некоторым специальностям.
Как рассказал на
Сообщается также, что в Беларуси в этом году будет сокращен прием на некоторые экономические специальности, а открытие совершенно новых специальностей на уровне высшего и среднего специального образования не предусмотрено.
При этом чиновники Минобразования не смогли ответить на вопрос, какой будет стоимость за обучение в новом учебном году. Как отметил первый замминистра образования Вадим Богуш, стоимость обучения формируется ежегодно исходя из реальных затрат, которые несет учреждение образования по подготовке специалиста по той или иной специальности.
Напомним, что ранее Минобразования опубликовало
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Белорусские высшие и средние учебные заведения сократят прием на бюджет в будущем учебном году. Кроме того, будет сокращен набор по некоторым специальностям.
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