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ВУЗы сокращают прием на бюджет и некоторые специальности

26.04.2017 19:13 — Новости Общества | БДГ  
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Белорусские высшие и средние учебные заведения сократят прием на бюджет в будущем учебном году. Кроме того, будет сокращен набор по некоторым специальностям.

Как рассказал на пресс-конференции «Особенности вступительной кампании-2017» начальник управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович, в ВУЗы Беларуси на бюджет в этом году (на очную и заочную формы) планируется принять 27,1 тыс. студентов, на уровень профессионально-технического образования на бюджетную форму планируется принять 29,7 тыс. учащихся, на уровень среднего специального образования - 24,2 тыс. учащихся. В целом на уровень высшего образования на бюджетную и платную форму обучения планируется принять около 58 тыс. студентов.

Сообщается также, что в Беларуси в этом году будет сокращен прием на некоторые экономические специальности, а открытие совершенно новых специальностей на уровне высшего и среднего специального образования не предусмотрено. 

При этом чиновники Минобразования не смогли ответить на вопрос, какой будет стоимость за обучение в новом учебном году. Как отметил первый замминистра образования Вадим Богуш, стоимость обучения формируется ежегодно исходя из реальных затрат, которые несет учреждение образования по подготовке специалиста по той или иной специальности.

Напомним, что ранее Минобразования опубликовало список специальностей на которые отдельные категории абитуриентов будут зачисляться без вступительных испытаний. Также был утвержден минимальный порог баллов для ЦТ.

 
 
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Белорусские высшие и средние учебные заведения сократят прием на бюджет в будущем учебном году. Кроме того, будет сокращен набор по некоторым специальностям.

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