26 и 27 апреля 2017 года министр обороны Республики Беларусь принимает участие в VI ежегодной Московской конференции по международной безопасности, в ходе которой будут обсуждаться вызовы и угрозы глобальной безопасности и возможные направления сотрудничества по противодействию им.

В ходе конференции предусмотрено выступление главы белорусского военного ведомства с докладом на тему «Европейская безопасность: белорусское видение перспектив», а также доведение позиции Республики Беларусь по вопросам повестки дня заседания.

В конференции принимают участие представители военных ведомств, экспертного сообщества и академических кругов из более чем 80 стран, а также делегаты от ряда международных организаций.

Данное мероприятие позволит его участникам обменяться мнениями по актуальным вопросам региональной и международной безопасности, требующим объективного совместного анализа и определения возможных механизмов взаимодействия между военными ведомствами.