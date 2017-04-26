В минувшие выходные в Слониме прошли торжественные мероприятия, посвященные 75‑летию со дня образования 11‑й отдельной гвардейской механизированной Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной, ордена Суворова II степени бригады.





К празднованию юбилея гвардейцы подошли с особым размахом.

21 апреля в Слонимском центре культуры и отдыха состоялось торжественное собрание и праздничный концерт по случаю юбилея соединения. Командир бригады гвардии полковник Александр Погуляйло в своем приветственном слове выразил уверенность, что нынешнее поколение военнослужащих и впредь будет хранить и приумножать славные традиции своих предшественников, успешно решать поставленные задачи.

Со словами поздравления к присутствующим в зале обратился начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев, который в свое время также проходил службу в этом прославленном соединении. Олег Алексеевич вручил лучшим военнослужащим бригады грамоты и ценные подарки.





Слонимских гвардейцев поздравили председатель Слонимского райисполкома Олег Таргонский и ректор Минской духовной семинарии архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий.

Музыкальный подарок преподнесли юбилярам участники Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь.

На следующий день на территории бригады прошел день открытых дверей. Все желающие смогли ознакомиться с условиями быта военнослужащих, побывать в музеях боевой славы и военного мундира. Затем праздник продолжился на центральной площади города. Несмотря на ненастную погоду, жители города вереницей тянулись к месту проведения торжества. Для многих из них история бригады — определенный этап в судьбе. Они пришли на праздник с детьми, внуками и правнуками. Крепкие рукопожатия, теплые слова приветствия. Это был не просто юбилей воинской части — это был праздник города.





Под звуки духового оркестра военнослужащие бригады прошли торжественным маршем по улицам города, вслед за ними проследовала механизированная колонна. Зрителям были представлены основные образцы военной техники, состоящей на вооружении 11 омбр.

Кадеты подшефной средней школы № 9 специально к юбилейной дате подготовили реконструкцию фрагмента взятия советскими солдатами военной комендатуры в Берлине. Натужный рев моторов, взрывы снарядов, плотные дымовые завесы. Кажется, еще мгновение, и небо разразится гулом самолетов, знакомым по лентам кинохроник…

— Молодцы ребята, историю чтут и помнят. Значит, мы не зря страну защищали, — смахивая рукой слезу, произнес стоящий рядом со мной седовласый ветеран. — Достойная смена растет, будущие защитники.





Именно в такие моменты осознаешь, что подобные праздники — это не рядовое мероприятие из плана или торжество ради торжества. Это дань памяти и уважения тем, кто формировал соединение, кто приумножал его заслуги на фронтах войны, продолжал боевые традиции в мирное время.

А праздник между тем продолжался. Одни с интересом изучали выставку вооружения, военной и специальной техники, другие с восторгом наблюдали за показательными выступлениями военнослужащих разведывательного батальона 11 омбр и в/ч 89417. От себя лично и от командования 38 одшбр поздравили слонимских военнослужащих кадеты средней школы № 35 города Бреста. Зрители с восхищением наблюдали за тем, как девчушки с косичками демонстрировали навыки рукопашного боя. Никого не оставили равнодушными плац-концерт роты почетного караула Минской военной комендатуры и дефиле оркестров Вооруженных Сил.





Несмотря на яркое солнце, ветер в праздничный день был довольно прохладный. Поэтому солдатская каша и горячий чай оказались очень кстати. К слову, совсем маленькие дети, которые дома частенько отказываются от каши, за обе щеки уплетали угощение военных поваров.





Кульминацией юбилейного торжества стал праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами Слонимщины.





Праздник закончился, но осталось ощущение гордости. Гордости за белорусскую армию, за воинов‑гвардейцев 11 омбр, за то, что родилась на слонимской земле.

Подполковник Елена Затирка, фото автора и Екатерины Янушевич