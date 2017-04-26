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Почтили память жертв Чернобыля…

26.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Cостоялась традиционная церемония возложения венков и цветов к памятным знакам «Ахвяры Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы».


Представители Администрации Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Совета Республики Национального собрания и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, профильных министерств, силовых ведомств, посольств, общественных объединений, духовенства, а также сотни минчан и гостей столицы собрались к православному храму-памятнику в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» в столичном парке Дружбы народов, чтобы отдать дань уважения мужеству людей и почтить память ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС — крупнейшей в мировой истории ядерной техногенной катастрофы.

От Министерства обороны венок и цветы к мемориалу возложил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Александр Гура.

Соб. инф., фото Ирины Малиновской

 
 
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Cостоялась традиционная церемония возложения венков и цветов к памятным знакам «Ахвяры Чарнобыля»...

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