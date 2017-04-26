Первое золото чемпионата Европы за всю историю белорусского женского дзюдо завоевала армейская спортсменка.





В воскресенье в Национальном аэропорту Минск чествовали победительницу чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории свыше 78 кг прапорщика Марину Слуцкую. Соревнование проводилось в Варшаве с 20 по 23 апреля, в ходе него было разыграно восемь комплектов наград у мужчин и женщин в индивидуальном первенстве. Наша соотечественница в финальном поединке одержала победу над дзюдоисткой из Украины, удостоившись при этом самой высокой оценки «иппон».

По словам старшего тренера национальной команды по развитию — главного тренера Вооруженных Сил Республики Беларусь по дзюдо подполковника запаса Руслана Шарапова, это первая золотая медаль чемпионата Европы в этом виде спорта за всю историю белорусского женского дзюдо. Отрадно, что нашей стране ее принесла армейская спортсменка — Марина в настоящее время проходит службу по контракту в государственном учреждении «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь» на должности спортсмена-инструктора 2‑го отдела.

— Она действительно совершила подвиг! — с восхищением рассказал о своей подопечной Руслан Леонидович. — В той ситуации, в которой находится развитие мирового дзюдо, это самый высокий результат в Беларуси. Марина стала единственной на сегодняшний день чемпионкой Европы в этом виде спорта в Беларуси. Были очень серьезные схватки с сильными соперниками, и Марина Слуцкая смогла буквально выбить у них победу! Мне как главному тренеру Вооруженных Сил по дзюдо очень приятно, что в национальной сборной Беларуси большинство — армейские спортсмены.

К слову, Марина Слуцкая в этом спортивном сезоне показывает стабильно высокие результаты — в начале апреля она стала победительницей престижного турнира Гран-при Тбилиси, а в середине марта белорусская дзюдоистка стала победительницей международного турнира в Касабланке Africa Open.

— Это моя первая медаль такого высокого уровня! Ранее призовую медаль завоевать не удавалось — то травмы, то неудачи не давали одержать победу в финальных блоках различных соревнований, — отметила в беседе прапорщик Марина Слуцкая. — В этот раз я была настроена на победу, и вот у меня долгожданное золото — это достойная награда! Огромное спасибо хотела бы сказать своим тренерам, которые верили в меня до конца, не давали мне сдаваться и не давали унывать в любой ситуации. Хотела бы также поблагодарить свою команду. Во время моей схватки они смогли перекричать весь зал в Варшаве и скандировали: «Беларусь, Беларусь!». Это заряжало силами и энергией. Что впереди? Двухнедельный отпуск и снова на соревнования — скоро состоится турнир «Большой Шлем» в Екатеринбурге, а затем — учебно-тренировочный сбор в Японии, буду готовиться к чемпионату мира.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора