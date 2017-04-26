Именно под таким девизом прошел рес­публиканский субботник в Военной академии Республики Беларусь: курсанты наряду с уборкой многочисленных объектов наводили порядок и на мемориальных комплексах, местах захоронения, на аллеях памяти. Тем самым отдавая дань уважения павшим за мир и независимость современной Беларуси.





…Ранее утро. Под руководством заместителя начальника факультета противовоздушной обороны по учебной и научной работе полковника Олега Котоласова пятикурсники наводили порядок на мемориальном комплексе.

Чуть позже один из курсантов — Денис Карпушев, ненадолго оторвавшись от работы, пояснил: этому мемориальному комплексу на факультете уделяют особое внимание. Ведь это мемориал в память о 30.000 расстрелянных и захороненных там граждан. Он создан в 1959 году и расположен аккурат напротив главного входа на территорию Военной академии. Мемориал представляет собой обелиск, облицованный красным гранитом. На обелиске размещена мемориальная доска с памятной надписью. Регулярно сюда назначаются курсанты, чтобы очистить территорию от упавшей листвы или занесенного ветром мусора.

— Пусть это прозвучит немного пафосно, но в том числе и таким образом мы отдаем дань уважения воинам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной вой­ны, — сказал пятикурсник.





Денис также добавил, что в рамках субботника курсанты факультета ПВО работали и на других объектах, в том числе на территории Военной академии.

Пройдя с фотокорреспондентом за пределы контрольно-пропускного пункта академии, мы увидели курсантов и других факультетов, работающих на объектах. В частности, парни наводили порядок на аллее воинской славы, где установлен бюст курсанта-героя Дмитрия Гвишиани. Напомню, что ценою своей жизни Дмитрий спас в горящем поезде десятки людей, и за проявленную во время пожара храбрость он был посмертно награжден орденом «За личное мужество».

Добавлю, что в тот день дань памяти ушедшим от нас отдавали и военнослужащие 86‑й бригады связи. В частности, связисты облагораживали могилы воинов на кладбище возле деревни Королев Стан.

Как пояснил заместитель начальника полевого узла связи тылового пункта управления бригады по тылу майор Антон Овёснов, связисты регулярно наводят порядок на могилах: там, где это необходимо, убирают траву, очищают от песка и мусора плиты, восстанавливают покосившиеся оградки.

— Такие работы полезны и в плане военно-патриотического воспитания, — добавил офицер-связист. — Солдаты не просто видят дату рождения и смерти, фамилию и инициалы того или иного человека, они узнают факты о нем, историю его подвига, его боевой путь. Они проникаются уважением к военнослужащим, отдавшим жизнь за Родину.

Это подтвердил и один из воинов бригады ефрейтор Максим Селивончик. По его словам, во время работы на таких объектах он узнает много нового и интересного о судьбах людей, среди которых немало, например, воинов‑«афганцев». Приезжая в часть, Максим рассказывает о них своим товарищам. Это помогает не прерывать связь поколений.

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Ирины Малиновской