Воины-интернационалисты приняли участие в благоустройстве мемориала на Острове Мужества и Скорби.





Члены минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память» общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» приняли участие в республиканском субботнике и занимались благоустройством мемориала на Острове Мужества и Скорби.

— У нас стало традицией первый субботник года начинать с Острова Мужества и Скорби. Здесь собрались руководители наших районных организаций, по несколько человек от районных организаций, — отметил председатель минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память» Владимир Шоков. — Здесь мы наводим порядок: убираем мусор, вскапываем землю, обрезаем кусты.

Владимир Ильич также подчеркнул, что субботник — это далеко не единственное мероприятие, которое регулярно выполняется ради сохранения памяти о своих товарищах. Так, члены организации занимаются и патриотическим воспитанием молодежи.

— Наши дети и внуки должны знать, что была такая война, — подчеркнул Владимир Шоков. — И мы должны передать им ту память. И то, что здесь есть студенты столичных вузов, которые решили с нами поучаствовать в этом субботнике, наглядно демонстрирует, что наша работа в этом направлении эффективна.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора