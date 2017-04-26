Дата закладки — 22 апреля 2017 года.





В республиканском субботнике участвовало практически сто процентов личного состава Военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр».

Значимым моментом субботника для сотрудников «Ваяра» стала закладка аллеи военных журналистов. Таким образом мы решили почтить память павших во время Великой Отечественной войны и ушедших навсегда уже в мирное время военных корреспондентов, художников, фотомастеров. Также аллея создана в честь нынешних военных журналистов, что призвано символизировать преемственность поколений и бережное отношение к традициям.

Известно, что в газете «Красноармейская правда», правопреемницей которой является ордена Красной Звезды «Белорусская военная газета. Во славу Родины», вошедшая в состав «Ваяра», публиковал произведения Александр Твардовский, его поэма «Василий Тёркин» впервые увидела свет на ее страницах. Здесь печатали произведения Кондрата Крапивы, тогда служившего в одной из воинских частей Белорусского военного округа. Сотрудниками «Красноармейской правды» во время Великой Отечественной войны были известные советские писатели Алексей Сурков, Вадим Кожевников, Евгений Воробьёв, художник Орест Верейский.

Ушли навсегда во время мирной жизни воины-интернационалисты бывшие главные редакторы газеты полковники Леонид Захаренко и Григорий Соколовский…

Символично также, что в закладке аллеи военных журналистов участвовал фронтовик, бывший сотрудник газеты полковник в отставке Павел Ерошенко (на снимке). Идея ее создания принадлежит первому заместителю начальника Военного информационного агентства «Ваяр» полковнику Андрею Соболевскому. Помогли воплотить замысел в жизнь друзья военных журналистов — первый заместитель председателя республиканского совета Белорусского общества охраны природы Станислав Константинович, руководитель рабочей группы по патриотическому воспитанию молодежи и увековечению памяти погибших, созданной при БСО, профессор БГЭУ Константин Саевич и его воспитанники — студенты данного вуза.

Елена Романова, «Ваяр», фото Дениса Малышица