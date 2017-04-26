В прошедшую субботу белорусы приняли активное участие в проведении республиканского субботника. Не остались в стороне от этого важного мероприятия и воинские коллективы частей 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра.





В благоустройстве жилой и служебной зоны, наведении порядка на артиллерийских складах вооружения и боеприпасов, на 227‑м общевойсковом полигоне, в проведении других хозяйственных работ приняло участие около двух с половиной тысяч военнослужащих и лиц гражданского персонала.

Часть рабочего десанта от воинских коллективов была брошена на благоустройство и приведение в надлежащее состояние мемориального комплекса «Аллея Героев», памятников, мест боевой и воинской славы, расположенных на территории армейской «учебки», микрорайона Печи и Борисовского региона.

Необходимо отметить, что проделанный объем работ, да еще в условиях капризной погоды, невозможно было бы выполнить за один день, если бы в учебном центре до начала этого мероприятия сидели сложа руки. Как только сошел снег, здесь приступили к наведению должного порядка на спортгородках, возле казарм, столовых и других объектов.

Один из героев Антуана де Сент-Экзюпери говорил: «Красота создается просто. Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок планету. Это очень скучная работа, но совсем не трудная». К чему я вспомнил эти слова? Армейская «учебка» в Печах с ее огромнейшей территорией во все времена традиционно отличалась своим внешним убранством и уютом.

Почему-то многие считают, что порядок и уют требует больших денег и сил. Иного мнения придерживается заместитель начальника 72 ОУЦ по тылу — начальник тыла гвардии подполковник Олег Маркевич.

— Главное — желание, а экономические трудности тут дело второе, — считает Олег Анатольевич. — Молчаливым созерцателем быть просто, а вот создателем — сложнее: ведь всякий порядок надо не только наводить, но и постоянно поддерживать. Мудрые считали, что порядок освобождает мысль, украшает богатство и маскирует бедность. Думается, мы все станем несомненно богаче, когда наведем порядок там, где живем и служим. Именно с него начинается авторитет воинской части.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора