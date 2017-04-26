В минувшую субботу воинские коллективы Гродненского гарнизона приняли активное участие в республиканском субботнике.

Как рассказал заместитель командующего войсками Западного оперативного командования по идеологической работе полковник Анатолий Булавко, усилия военнослужащих были сосредоточены на наведении порядка на закрепленных за воинскими частями мемориалах и памятниках, местах боевой и воинской славы, захоронениях воинов и партизан Великой Отечественной войны. Все воинские коллективы занимались также благоустройством и приведением в надлежащее состояние военных городков, парков боевой техники и прилегающих к ним территорий, наведением порядка на рабочих местах.

В ходе субботника с участием ветеранов Вооруженных Сил прошла закладка аллеи Славы героев‑комсомольцев на кургане Славы, велись работы по благоустройству фортов № 2 и № 4 Гродненской крепости и на месте бывшей пограничной заставы в деревне Доргунь. В 2‑м форте принял участие в работах по благоустройству территории и памятника павшим советским воинам и жертвам фашизма личный состав 557‑й инженерной бригады и 1‑го зенитного ракетного полка.

Личный состав 74‑го отдельного полка связи навел порядок на территории воинского кладбища, расположенного на улице Белуша в Гродно. Символично, что в эти дни по инициативе гродненских областной и городской ветеранских организаций в Принеманье стартовала благотворительная акция «Реконструируем воинское кладбище вместе». Основанное еще в 1888 году, оно является уникальным мемориалом, где покоится прах солдат разных войн и армий. Там же захоронено около 400 бойцов, павших в боях за город в июле 1944 года. Не останутся в стороне от этого благородного почина и военнослужащие. Собранные в ходе акции средства планируется использовать на проведение реконструкции кладбища, изготовление надгробий на могилах воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Большую работу по благоустройству братских и одиночных захоронений советских воинов, мемориалов воинской славы периода Великой Отечественной войны провел коллектив 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Члены семей военнослужащих и ветераны этого прославленного соединения также приняли участие в наведении порядка на набережной реки Лососянки в микрорайоне Фолюш.

— Всего в республиканском субботнике приняло участие свыше четырех тысяч военнослужащих Западного оперативного командования, — подытожил полковник Анатолий Булавко. — В фонд субботника было перечислено более 12 тысяч рублей. Половина всех средств, заработанных на субботнике, пойдет в республиканскую копилку, а оставшаяся часть — на восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей и молодежи, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Подполковник Александр Севенко,

«Ваяр»