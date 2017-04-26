Чернобыльскую трагедию вспоминает сегодня весь мир. Тридцать один год назад на четвертом энергоблоке произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. Сегодня президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко посетили атомную станцию и посмотрели, как идет строительство нового саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Над разрушенным четвертым блоком Чернобыльской АЭС сейчас возводят новый саркофаг. Защитный слой вдвое снизит радиационный фон в районе станции. Главам Украины и Беларуси показали особенности конструкции. Строительство обещают завершить через три года.

«Действительно, событием для всех нас - белорусов, украинцев, для Европы в целом - стало возведение саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Это уникальное сооружение, которому на сегодняшний день нет равных. Более того, возведение объекта при поддержке 40 стран - важный символ международной солидарности», - поделился Лукашенко.

После Чернобыля лидеры стран посетили Лясковичи - белорусский агрогородок в Гомельской области. Это место, как и тысячи других на белорусском и украинском Полесье, 31 год тому назад объединила одна беда - Чернобыль. В память о жертвах техногенной катастрофы президенты в храме зажгли свечи.

Местным жителям Александр Лукашенко рассказал, как Беларусь восстанавливает загрязненные земли. Не без трудностей и сложностей. Этот опыт интересен Украине. Минимизация последствий - главная тема переговоров президентов.

«Я очень рад, что мы полдня провели там, в государстве украинском, сегодня находим в государстве белорусском. Это символизирует нашу общность, настоящее, будущее. Очень правильно вы сказали. Мы сегодня будем обсуждать наше будущее, как сделать так, чтобы завтра белорусы и украинцы жили лучше. И мы можем это сделать», - сказал Лукашенко.

«Минские соглашения являются безальтернативным планом мира и стабильности в Украине. Благодарен Беларуси за прилагаемые миротворческие усилия. Надеюсь на скорейшее разрешение конфликта», - заявил Порошенко.

«В ближайшее время при содействии Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения. Поддержим самым необходимым, в чем нуждаются люди - продуктами питания, средствами гигиены», - сообщил Лукашенко.

Президенты договорились: белорусам и украинцам должно быть проще друг к другу ездить. Порошенко заявил, что граница должна быть символом дружбы, мира и партнерских отношений между странами, и пригласил Лукашенко летом приехать на Украину с официальным визитом.