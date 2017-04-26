МИНСК, 26 апр — Sputnik. Разрешенная Мингорисполкомом акция оппозиции "Чернобыльский шлях" завершилась в Минске без задержаний, передает корреспондент Sputnik.

В 18:00 собравшиеся около кинотеатра "Октябрь" люди, по различным подсчетам их было от 300 до 500, прошли маршем по улице Сурганова к Чернобыльской каплице. В акции участвовали сопредседатели оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец и Виталий Рымашевский, лидеры партии БНФ Алексей Янукевич и Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько и представители экологических организаций.

Участники акции несли бело-красно-белые флаги, а также плакаты, призывающие остановить строительство АЭС в Островце. Перед колонной традиционно несли икону Матери Божьей жертв Чернобыля и колокол.

После часть участников направилась к Киевскому скверу, где Консервативно-христианская партия провела разрешенную городскими властями акцию. Собравшиеся прочитали молитву, после чего организаторы акции зачитали резолюцию.

Сотрудники правоохранительных органов не препятствовали проведению акции, в ее ходе задержаний не производилось.

В результате аварии на ЧАЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года, радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Беларуси, на которой находилось более трех с половиной тысяч населенных пунктов. Беларусь была объявлена зоной экологического бедствия. Наиболее пострадавшими территориями оказались Гомельская, Брестская и Могилевская области. "Чернобыльский шлях" — ежегодная акция оппозиции, приуроченная к дате чернобыльской катастрофы.