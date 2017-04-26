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Наш хлеб на карте мира

27.04.2017 — Новости Общества | Вечерний Минск  
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Фирменный магазин«Каравай» с белорусскими кондитерскими и хлебобулочными изделиями официально открылся 20 апреля в российском Смоленске. К слову, уже несколько лет в этом городе работает Торговый дом«Минскхлебпром».

Небольшое, но очень уютное помещение, оформленное по принципу открытой вит­рины, расположено рядом со зданием автовокзала. Это позволит без риска расширять продажи, а также постепенно увеличивать ассортимент, ведь стабильный поток покупателей в столь оживленном месте обеспечен.

Ароматные буханки«Троицкого» и«Нарочанского», воздушные профитроли с вареной сгущенкой, нежные медовые пряники, вафли на любой вкус, сушки и пирожные — белорусские хлебобулочные изделия, которые славятся своим качеством и вкусом на родине, россияне смогут оценить в полной мере.

— В магазине скоро установят кофейную машину, удобные стулья и столики, чтобы каждый посетитель мог не только приобрести уникальный по своим качествам белорусский хлеб, но и порадовать себя пирожными со вкусным капучино. Также заработает печка. Уверен, что аромат булочек никого не оставит равнодушным, — рассказал директор Торгового дома«Минскхлебпром» в Смоленске Эдуард Петкевич.

Отметим, предприятие вышло на внешний рынок еще в 2005 году. За последние десять лет экспорт вырос более чем в 100 раз, а среднемесячный объем реализации составляет около 300 тысяч долларов.

Для расширения рынка сбыта на предприятии функционирует технология шоковой заморозки хлебобулочных и кондитерских изделий. В прошлом году были заключены новые контракты на поставку белорусской выпечки в Туркменистан, Азербайджан и Казахстан.

Повышение имиджа и конкурентоспособности на продовольственном рынке стран СНГ, Азии, Европы и других регионов для«Минскхлеброма» — одна из приоритетных стратегий.

Автор: Мария ВОЙТИК
 
 
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Белорусские пирожные, булочки и хлеб завоевывают новые рынки

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