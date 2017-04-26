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Витебские рыбаки обеспокоены появлением на Двине масляной пленки

27.04.2017 07:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Сообщение о том, что в Западной Двине появилась пленка, вероятно, от нефтепродуктов, написали в одном из сообществ витебских рыбаков.


Очевидец утверждает, что загрязнение воды наблюдается с 24 апреля. На берегу реки в районе поселка Лужесно в воздухе чувствовался резкий запах дизельного топлива.


Жители города также сообщали о появлении маслянистой пленки на воде в Западной Двине в городской черте, например, в районе улицы Энгельса.

Ранее на реке в Витебском районе люди замечали пенные шапки. В городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщили, что повода для беспокойства нет. Реку обследовали и установили, что пена образуется на плотине Витебской ГЭС при работе турбин.

 
Теги: Витебск
 
 
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Очевидец утверждает, что загрязнение воды наблюдается с 24 апреля. На берегу реки в районе поселка Лужесно в воздухе чувствовался резкий запах дизельного топлива.

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