|
Витебские рыбаки обеспокоены появлением на Двине масляной пленки
27.04.2017 07:35 — Новости Общества | Tut.by
Сообщение о том, что в Западной Двине появилась пленка, вероятно, от нефтепродуктов, написали в одном из
Очевидец утверждает, что загрязнение воды наблюдается с 24 апреля. На берегу реки в районе поселка Лужесно в воздухе чувствовался резкий запах дизельного топлива.
Жители города также сообщали о появлении маслянистой пленки на воде в Западной Двине в городской черте, например, в районе улицы Энгельса.
Ранее на реке в Витебском районе люди замечали
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очевидец утверждает, что загрязнение воды наблюдается с 24 апреля. На берегу реки в районе поселка Лужесно в воздухе чувствовался резкий запах дизельного топлива.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии