Сообщение о том, что в Западной Двине появилась пленка, вероятно, от нефтепродуктов, написали в одном из сообществ витебских рыбаков.





Очевидец утверждает, что загрязнение воды наблюдается с 24 апреля. На берегу реки в районе поселка Лужесно в воздухе чувствовался резкий запах дизельного топлива.





Жители города также сообщали о появлении маслянистой пленки на воде в Западной Двине в городской черте, например, в районе улицы Энгельса.