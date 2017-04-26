Доброе утро!

За окном снова осень, а не апрель — и самое печальное, что такая дождливая погода будет стоять до выходных. Деревню Гадюкино смоет. А на Кубе — тепло и нашествие крабов . Нам бы их проблемы.





ВАЖНОЕ

В годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции встретились президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко: посетили ЧАЭС, зажгли свечи в храме в память о жертвах чернобыльской аварии, пообщались с жителями агрогородка Лясковичи в Гомельской области и обсудили перспективы сотрудничества двух стран. Заверили друг друга в вечной дружбе : «Нравится кому-то, или не нравится, в Украине, а может быть и в Беларуси, благо, что почти нет таких у нас, но мы родные люди. Мы всегда жили вместе, особенно на этой территории. Кто нас может разделить? Никто». А еще президенты договорились снова собраться — летом в Киеве.

В Минске же вчера прошел санкционированный «Чернобыльский шлях» . Участники митинга приняли резолюцию, которая содержит требования остановить строительство АЭС в Островце, а также освоение чернобыльских земель и промышленное производство продуктов питания на них, вернуть программы социальной защиты ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Людей в колонне было немного — около 400 человек. Организаторы объяснили столь низкую явку «политическим Чернобылем, который произошел в стране 25 марта, когда центр столицы был черным от спецназа». Мол, все испугались.





А вот на этой нашей странице собраны истории о судьбах, которые изменила крупнейшая техногенная катастрофа. Истории чернобыльцев. Остановитесь и почитайте.

Мы разузнали, кто из промышленных гигантов по итогам 2016-го выбрался из минуса, а кто — еще больше увяз. Хотя, признаемся, найти такую информацию после того, как Минфин прекратил публиковать отчеты о деятельности белорусских ОАО, — тот еще квест.

Беларусь наконец выполнила условия для получения третьего транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития — и в республиканский бюджет вчера поступили 300 млн долларов. А рассчитывали получить еще осенью прошлого года, между прочим.

Российские СМИ выяснили причины падения Ту-154, на борту которого был ансамбль им. Александрова и доктор Елизавета Глинка , в Черное море. Специалисты, участвующие в расследовании катастрофы, пришли к выводу, что самолет был перегружен, при этом экипаж о перегрузке не знал.

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Не пропустите наш чудесный текст-реконструкцию: 2 мая 1977 года произошло самое крупное и самое трагическое ЧП в истории Белорусской железной дороги — пассажирский поезд врезался в электричку, стоящую на платформе. Погибли 22 человека, 82 были ранены. Мы нашли не только очевидцев ЧП, но и обвиняемых, их родственников и прокурора, который расследовал громкое уголовное дело.





Туристы, попавшие в аварию под Варшавой, вернулись домой и рассказали нам , как пережили происшествие. Говорят, «все в этот момент спали, авария была неожиданной. Люди помнят только хлопок и то, как автобус оказался в кювете». Восемь пострадавших белорусов еще остаются в польских больницах, они вернутся в ближайшие дни.

Настойчивый парень, который полгода судился с таможней из-за веса вытяжки, все же доказал свою правоту — в Верховном суде. Вернул штраф, теперь рассчитывает на компенсацию морального вреда. Напоминаем хронику борьбы .

Побывали на громком процессе: в Минске высокопоставленного сотрудника МЧС судят за взятки и незаконный бизнес. «5 миллионов, 10 миллионов, 20, 25, 100 тысяч, 10 миллионов… Всего на сумму в 269 миллионов рублей (неденоминированных)», — зачитывал гособвинитель. Всего в качестве взятки, по данным обвинения, мчсовец получил 23 тысячи долларов.

В Орше вынесли приговор парням, «оштрафовавшим» от имени силовиков около тысячи белорусов. «Штрафы» платили в столице, во всех областных городах, во многих райцентрах, агрогородках и деревнях страны. За полгода парни выманили у людей около 33 тысяч долларов.

Вот прекрасная история о том, как все тайное рано или поздно становится явным: в Новой Зеландии кот долго жил на два дома , но хозяйкам удалось раскрыть его обман. Может, он просто хотел в два раза больше любви?

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

У нас — эксклюзивное интервью Ренаты Литвиновой ! Говорили в том числе и о мужчине ее мечты: «Меня восхищает в нем все — и стихи, и профиль, и даже его мятые твидовые пиджаки. И он гений. И как же круто влюбляться только в гениев!». Хотите узнать, о ком это?





Если пропустили очередную «Экономику на пальцах» — смотрите вчерашний выпуск программы в записи . Она была посвящена инициативе экономических властей об упрощении условий ведения бизнеса. Получится ли любовь между бизнесом и властью? Развернется ли государство к бизнесу? Здесь нужно понимать, что государство делает попытку ограничить себя в экономике, а это достаточно беспрецедентно.

Поговорили с нашей теннисисткой Сашей Саснович о прогрессе белорусского тенниса. Лидер женской сборной рассказала, как в 2013 году едва не завершила карьеру, а в 2004-м была болбоем на матчах Кубка Дэвиса. А также — об отказе от господдержки, призовых в теннисе и шансах на победу в финале Кубка Федерации.

Вот очередной материал из цикла 42.TUT.BY «100 лет инноваций» . Вчера ребята рассказывали о важных изобретениях, сделанных в 40-х годах ХХ столетия: тогда появились, например, акваланг, микроволновка и фотоаппарат Polaroid.

AFISHA.TUT.BY решила побаловаться протестировать новый популярный бот True Face на звездах. Посмотрите, как выглядят самые красивые женщины десятилетия без макияжа. Спойлер — ну ни капельки не круче вашей соседки или коллеги! Вот что макияж животворящий с людьми делает…

Все новости среды, 26 апреля





Обязательно развлеките себя (или же пройдите ради новых знаний) тестом о самой закрытой стране в мире — Северной Корее. Как называется идеология, которой придерживаются в КНДР, какая там форма государственного устройства, как при рождении назвали Ким Чен Ира — все интересное о КНДР здесь .

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