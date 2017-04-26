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Двое гомельчан на теневых поставках заработали более 900 тысяч рублей

27.04.2017 07:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Незаконную предпринимательскую деятельность пресекли сотрудники Мозырского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований областного КГК, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

По предварительной информации, события развивались так. Один гомельчанин официально работал предпринимателем, занимаясь установкой пластиковых окон. И как-то хороший знакомый попросил разрешения воспользоваться его реквизитами, расчетным счетом и печатью для проведения некоторых операций. На выходе получился параллельный бизнес, причем уже незаконный.

— С крупными предприятиями Гомельской области от имени предпринимателя заключались договоры на поставку в их адрес расходных материалов, сырья, спецодежды. За полученный товар предприятия рассчитывались продукцией, которую гомельчане впоследствии реализовывали в России за наличные. А на вырученные деньги приобретали товар, подкрепляя его необходимыми документами, чтобы потом легально продать белорусским производителям, — рассказали в Мозырском межрайонном отделе УДФР.

Среди производств, на которые были ориентированы такие поставки в Гомельской области, ОАО «Гомельдрев», ОАО «Милкавита», ТД «Молочное кружево», ОАО «Речицкий КХП». Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту столь масштабной незаконной предпринимательской деятельности.

 
 
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Среди производств, на которые были ориентированы такие поставки в Гомельской области, ОАО "Гомельдрев", ОАО "Милкавита", ТД "Молочное кружево", ОАО "Речицкий КХП".

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