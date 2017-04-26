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Двое гомельчан на теневых поставках заработали более 900 тысяч рублей
27.04.2017 07:26 — Новости Общества | Tut.by
Незаконную предпринимательскую деятельность пресекли сотрудники Мозырского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований областного КГК, пишет «
По предварительной информации, события развивались так. Один гомельчанин официально работал предпринимателем, занимаясь установкой пластиковых окон. И как-то хороший знакомый попросил разрешения воспользоваться его реквизитами, расчетным счетом и печатью для проведения некоторых операций. На выходе получился параллельный бизнес, причем уже незаконный.
— С крупными предприятиями Гомельской области от имени предпринимателя заключались договоры на поставку в их адрес расходных материалов, сырья, спецодежды. За полученный товар предприятия рассчитывались продукцией, которую гомельчане впоследствии реализовывали в России за наличные. А на вырученные деньги приобретали товар, подкрепляя его необходимыми документами, чтобы потом легально продать белорусским производителям, — рассказали в Мозырском межрайонном отделе УДФР.
Среди производств, на которые были ориентированы такие поставки в Гомельской области, ОАО «Гомельдрев», ОАО «Милкавита», ТД «Молочное кружево», ОАО «Речицкий КХП». Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту столь масштабной незаконной предпринимательской деятельности.
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Среди производств, на которые были ориентированы такие поставки в Гомельской области, ОАО "Гомельдрев", ОАО "Милкавита", ТД "Молочное кружево", ОАО "Речицкий КХП".
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