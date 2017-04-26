Незаконную предпринимательскую деятельность пресекли сотрудники Мозырского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований областного КГК, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».

По предварительной информации, события развивались так. Один гомельчанин официально работал предпринимателем, занимаясь установкой пластиковых окон. И как-то хороший знакомый попросил разрешения воспользоваться его реквизитами, расчетным счетом и печатью для проведения некоторых операций. На выходе получился параллельный бизнес, причем уже незаконный.

— С крупными предприятиями Гомельской области от имени предпринимателя заключались договоры на поставку в их адрес расходных материалов, сырья, спецодежды. За полученный товар предприятия рассчитывались продукцией, которую гомельчане впоследствии реализовывали в России за наличные. А на вырученные деньги приобретали товар, подкрепляя его необходимыми документами, чтобы потом легально продать белорусским производителям, — рассказали в Мозырском межрайонном отделе УДФР.

Среди производств, на которые были ориентированы такие поставки в Гомельской области, ОАО «Гомельдрев», ОАО «Милкавита», ТД «Молочное кружево», ОАО «Речицкий КХП». Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту столь масштабной незаконной предпринимательской деятельности.