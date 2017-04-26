В Витебске 26 апреля, в день 31-й годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС, прошли два мероприятия — официальное, которое провели власти, и неофициальное, которое организовали демократические активисты.





Витебские ликвидаторы ежегодно в день годовщины аварии на ЧАЭС спускают на воду траурный венок в память о жертвах катастрофы. Традиционная акция состоялась и в этом году — на Западной Двине в районе драмтеатра.





Затем всех пригласили на заседание «Пресс-клуба». Вместе с витебскими участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Анатолием Гневко и Сергеем Иконниковым журналисты размышляли над тем, как сегодня писать о событиях, которые произошли в 1986 году, не пришло ли время информировать людей о новых подробностях катастрофы, которые раскрываются только сейчас?

— Ходили работать по два человека, — вспоминает витебский ликвидатор Сергей Иконников. — Я им раздаю дозиметры — один на двоих. Работали по 10 минут ребята (военнослужащие, которые прибыли в Чернобыль после взрыва. — Прим. TUT.BY). И за 10 минут получали по 1,5−2 рентгена. И это мы работали не на четвертом, а на третьем блоке. Я собираюсь записать эти данные. А мне: «Куда? Пиши ему 0,47». Поворачиваюсь, стоит полковник или подполковник за мной. Там было много больших чинов. И я пишу: 0,47. А он стоит у меня за спиной и заставляет писать то, что он сказал, а не то, что показал дозиметр.

В Свято-Успенском кафедральном соборе прошло официальное мероприятие. В нем участвовали ликвидаторы аварии, переселенцы из чернобыльской зоны, руководство региона, горожане. Они почтили минутой молчания память погибших во время ликвидации последствий катастрофы. Священники отслужили заупокойную литию.













— Никто из ликвидаторов не считал себя героем. Каждый просто выполнял свой долг. Я хочу поклониться всем, кто прошел свой чернобыльский путь. Может, настанет день, когда ликвидаторы встанут в один ряд с ветеранами Великой Отечественной и афганской войн. Мы тоже были на войне. Там не рвались бомбы, никто не нападал из засад, не стрелял. Но там тоже был враг, страшный и коварный. Имя ему — радиация, — отметил ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, майор внутренних войск в отставке Владимир Ермоленко.





26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной станции в Украине. Взрыв разрушил четвертый энергоблок и жизни людей. На этой странице собраны истории о судьбах , которые изменила крупнейшая техногенная катастрофа.