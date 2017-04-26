В Брестской области планируют провести скрининг заболеваний щитовидной железы среди детского населения, сообщил главный врач областного эндокринологического диспансера Артур Григорович.

Речь идет о совместном с японской стороной проекте.

«В конце прошлого года мы начали переговоры с медицинским университетом города Нагасаки, институтом радиационной медицины по проведению скрининговых исследований на диагностику заболеваний щитовидной железы у детей. После событий на Фукусиме там обострилась проблема рака щитовидной железы. Они хотят сравнить данные и понять причину роста заболевания у детей: связано это с выбросами радиации или нет. В Японии до Фукусимы эти исследования не проводились», — пояснил главврач диспансера.

Он отметил, что в Беларуси 100% детей проходят диспансерный динамический осмотр. Более точное измерение щитовидной железы посредством ультразвукового исследования позволит выявить минимальные отклонения от нормы.

«Такие исследования будут, вероятно, планироваться в нынешнем году. Конечно же, мы ждем от этого проекта и нового оборудования, и транспорта, обучения и обмена специалистами. Если японская сторона пойдет на это, мы с удовольствием поддержим проект вместе с другими клиниками страны», — сказал Артур Григорович.

На начало текущего года на диспансерном учете с заболеванием щитовидной железы состояли 38 877 жителей области. Рак щитовидной железы зарегистрирован у 2700 человек, в том числе у 13 детей. Ежегодно выявляется до 250 пациентов с этой патологией, от которой, по словам специалиста, женщины страдают значительно чаще мужчин. В 2016 году заболеваемость раком щитовидной железы в Брестской области составила 20,78 человек на 100 тысяч населения. Это практически в 3,5 раза больше, чем в Гродно, и в два раза превышает среднереспубликанский показатель.

«Мы продолжаем регистрировать медицинские последствия чернобыльской катастрофы. Одновременно не уменьшается интенсивность скрининговых исследований данной патологии. При каждом посещении врача — участкового терапевта, эндокринолога — пациенту проводится исследование щитовидной железы. В Брестской области эти скрининговые исследования дают хорошие результаты: количество запущенных случаев рака щитовидной железы уменьшается», — отметил руководитель областного эндокринологического диспансера.

Помимо скрининга в общелечебной сети в регионе продолжает работу передвижная диагностическая лаборатория, оснащенная ультразвуковым оборудованием. Спектр обследований в лаборатории расширяется. Сейчас ее специалисты проводят скрининговые исследования у пациентов на сахарный диабет. Не исключено, что в ближайшее время там будет также организован скрининг осложнений данной эндокринной патологии.