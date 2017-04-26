МИНСК, 27 апр — Sputnik. Рейсом из Минска в Блюссель, который впервые совершает авиакомпания "Белавиа", полетит 91 пассажир, передает корреспондент Sputnik.

Самолет вылетает из Национального аэропорта "Минск" в 9:40 и прибывает в лоукост-аэропорт Брюсселя "Шарлеруа" в 11:25 по местному времени. Время в полете составит 2 часа 45 минут.

В четверг также будут организован обратный рейс из Брюсселя в Минск. Его загруженность составит 105 пассажиров. Стоимость билета в эконом-классе, включая таксы и сборы, — около 90 евро, в бизнес — чуть более 300.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Одна из первых пассажирок рейса в Брюссель

Полеты авиакомпания планирует осуществлять 3 раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. По понедельникам рейс из белорусской столицы в бельгийскую будет отправляться в 13:00 с прибытием в "Шарлеруа" в 14:45, вылет из "Шарлеруа" в 15:20 с прибытием в Минск в 19:00. По четвергам и субботам вылет из Минска в 9:45 с прибытием в Брюссель в 11:25, соответственно вылет из Брюсселя запланирован на 12:00 с прибытием в Минске в 15:40.