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Первым рейсом из Минска в Брюссель летит 91 пассажир

27.04.2017 09:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Рейсом из Минска в Блюссель, который впервые совершает авиакомпания "Белавиа", полетит 91 пассажир, передает корреспондент Sputnik.

Первым рейсом из Минска в Брюссель летит 91 пассажир
© Sputnik/ Сергей Пушкин
"Белавиа" начнет выполнять рейсы из Витебска в Калининград с 9 июня

Самолет вылетает из Национального аэропорта "Минск" в 9:40 и прибывает в лоукост-аэропорт Брюсселя "Шарлеруа" в 11:25 по местному времени. Время в полете составит 2 часа 45 минут.

В четверг также будут организован обратный рейс из Брюсселя в Минск. Его загруженность составит 105 пассажиров. Стоимость билета в эконом-классе, включая таксы и сборы, — около 90 евро, в бизнес — чуть более 300.

Первым рейсом из Минска в Брюссель летит 91 пассажир
© Sputnik/ Юлия Балакирева
Одна из первых пассажирок рейса в Брюссель

Полеты авиакомпания планирует осуществлять 3 раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. По понедельникам рейс из белорусской столицы в бельгийскую будет отправляться в 13:00 с прибытием в "Шарлеруа" в 14:45, вылет из "Шарлеруа" в 15:20 с прибытием в Минск в 19:00. По четвергам и субботам  вылет из Минска в 9:45 с прибытием в Брюссель в 11:25, соответственно вылет из Брюсселя запланирован на 12:00 с прибытием в Минске в 15:40.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В четверг авиакомпания "Белавиа" впервые совершит рейс из Минска в Брюссель и обратно.

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