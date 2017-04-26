﻿ Украинка пыталась провезти через границу украшения из серебра на сумму более семи тысяч рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинка пыталась провезти через границу украшения из серебра на сумму более семи тысяч рублей

27.04.2017 10:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гражданка Украины везла через границу серебрянные украшения на сумму более семи тысяч белорусских рублей. Таможенники незаконный товар изъяли.


— Автобус сообщением «Чернигов — Гомель» следовал из Украины в Беларусь. В пункте таможенного оформления «Новая Гута» при проведении таможенного контроля в отношении одного из пассажиров автобуса среди личных вещей были обнаружены изделия из металла белого цвета в ассортименте в количестве 114 штук. На этикетках некоторых из них указано, что товар изготовлен из серебра 925 пробы, — сообщили в пресс-службе Гомельской таможни.

Партия ювелирных изделий изъята. В отношении женщины начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП РБ (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гражданка Украины перевозила через границу серебрянные украшения на сумму более семи тысяч белорусских рублей. Таможенники незаконный товар изъяли.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Первым рейсом из Минска в Брюссель летит 91 пассажир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика