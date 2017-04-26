Гражданка Украины везла через границу серебрянные украшения на сумму более семи тысяч белорусских рублей. Таможенники незаконный товар изъяли.





— Автобус сообщением «Чернигов — Гомель» следовал из Украины в Беларусь. В пункте таможенного оформления «Новая Гута» при проведении таможенного контроля в отношении одного из пассажиров автобуса среди личных вещей были обнаружены изделия из металла белого цвета в ассортименте в количестве 114 штук. На этикетках некоторых из них указано, что товар изготовлен из серебра 925 пробы, — сообщили в пресс-службе Гомельской таможни.

Партия ювелирных изделий изъята. В отношении женщины начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП РБ (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).