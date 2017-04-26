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Минздрав: при 70% родов бывают осложнения

27.04.2017 10:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Всего около трети родов в Беларуси проходят без осложнений, рассказал журналистам в четверг замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий.

Медики из Беларуси, России, стран СНГ, Европы и США обсуждают в эти дни в Минске проблемы сохранения репродуктивного здоровья у населения. Несмотря на благоприятные показатели в этом плане, в самой Беларуси также есть проблемы.

Минздрав: при 70% родов бывают осложнения
© Flickr/ Raul Luna
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"Например, сегодня только около 30% родов проходят без осложнений, а 70% — с разного рода осложнениями. Мы стараемся не опускать уровень хороших родов", — рассказал журналистам Лосицкий.

По словам замминистра здравоохранения, на репродуктивное здоровье белорусок сильно влияют в том числе и аборты, после которых любая беременность проходит сложнее.

"Значительная часть осложнений — рождение недоношенных детей", — признал медик.

В то же время Беларусь не так давно смогла "сломать демографические ножницы": естественный прирост населения превысил уровень смертности. В ближайшие годы медики ожидают рост показателя рождаемости в республике второго и третьего ребенка, а также сохранения позитивной тенденции.

Представитель Минздрава напомнил: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на здоровье населения система здравоохранения влияет лишь на 18%, все остальное — образ жизни человека, окружающая среда и иные факторы.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Одна из наиболее частых проблем при рождении ребенка, по информации медиков, - недоношенность.

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