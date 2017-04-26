|
Минздрав: при 70% родов бывают осложнения
27.04.2017 10:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр — Sputnik. Всего около трети родов в Беларуси проходят без осложнений, рассказал журналистам в четверг замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий.
Медики из Беларуси, России, стран СНГ, Европы и США обсуждают в эти дни в Минске проблемы сохранения репродуктивного здоровья у населения. Несмотря на благоприятные показатели в этом плане, в самой Беларуси также есть проблемы.
Роды в квартире в Витебске: в отношении медиков назначено расследование
"Например, сегодня только около 30% родов проходят без осложнений, а 70% — с разного рода осложнениями. Мы стараемся не опускать уровень хороших родов", — рассказал журналистам Лосицкий.
По словам замминистра здравоохранения, на репродуктивное здоровье белорусок сильно влияют в том числе и аборты, после которых любая беременность проходит сложнее.
"Значительная часть осложнений — рождение недоношенных детей", — признал медик.
В то же время Беларусь не так давно смогла "сломать демографические ножницы": естественный прирост населения превысил уровень смертности. В ближайшие годы медики ожидают рост показателя рождаемости в республике второго и третьего ребенка, а также сохранения позитивной тенденции.
Представитель Минздрава напомнил: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на здоровье населения система здравоохранения влияет лишь на 18%, все остальное — образ жизни человека, окружающая среда и иные факторы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из наиболее частых проблем при рождении ребенка, по информации медиков, - недоношенность.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии