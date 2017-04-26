«Белавиа» открывает новый рейс — в Брюссель. Авиакомпания будет летать в аэропорт Шарлеруа трижды в неделю. Первый самолет с пассажирами отправился из Минска в Бельгию сегодня утром.





Летать из Минска в Бельгию самолеты будут три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. Вылет из Минска по понедельникам — в 13.00, прибытие в Шарлеруа — в 14:45 (время местное). Назад самолет из Шарлеруа будет вылетать в 15:20, прибытие в Минск — в 19:00. По четвергам и субботам вылет из Минска запланирован на 9.40. Прибывать в аэропорт Брюссель-Шарлеруа в эти дни самолет будет в 11.25 (время местное), вылет из Брюсселя — в 12:00, прибытие в Минск в 15:40.

Время в полете — 2 часа 45 минут.

Билеты в одну сторону обойдется пассажирам от 89 евро, включая таксы и сборы, и от 175 евро — туда-обратно.

Алена Грицук — одна из пассажиров нового рейса «Белавиа» в Брюссель. Билет ей обошёлся в 135 евро в обе стороны. Цена ниже обычной, потому что покупала по акции.

— Еду в Брюссель, потом еще в 2 города. Из Шарлеруа трансфер в Брюссель достаточно дорогой — около 14 евро в 1 сторону — но в данном случае меня это не пугает. Летаю в последние годы часто, но с Белавиа путешествую второй раз, и оба раза по акции. А так обычно через Вильнюс летаю, потому что это намного дешевле. Но могу сказать, что 135 евро — хорошая цена, такая же сумма выходит обычно при полетах из Вильнюса, с учетом затрат на поездку туда из Минска и обратно





По словам заместителя гендиректора «Белавиа» Игоря Чергинца, на первый рейс в Брюссель куплено 90 билетов экономкласса, обратно — 2 билета бизнес-класса и 103 экономкласса.

— Для первого рейса очень хорошая загрузка. Думаю, что рейс будет успешным, — рассказал Игорь Чергинец.

«Белавиа» рассчитывает за счет открытия этого рейса увеличить транзитный поток через Национальный аэропорт «Минск».

— Открытие рейса именно в аэропорт Брюсселя — Шарлеруа позволяет предлагать нашим пассажирам конкурентную стоимость авиабилетов на маршруте Минск-Брюссель-Минск. Аэропорт Шарлеруа предлагает хорошие транзитные возможности пассажирам и удобное транспортное сообщение с Брюсселем, в случае, если он является конечным пунктом вашего путешествия. Мы надеемся, что открытие этого рейса будет способствовать увеличению пассажиропотока в страны Бенилюкса и региональные части Европы, — рассказал гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров.