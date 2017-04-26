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В Минске пройдет открытая тренировка по футболу для женщин с чемпионками США

27.04.2017 10:39 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске 29 апреля пройдет открытая тренировка по футболу для женщин с олимпийской чемпионкой США Тиффани Робертс Сахэйдак и четырехкратной чемпионкой США Золой Соламенте, сообщается в пресс-релизе социально-спортивного проекта для женщин «Здольная». Мероприятие организуют представители инициативы и посольство США.


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Открытая тренировка пройдет на искусственном газоне Дворца водного спорта на улице Сурганова, 2а. Прийти на тренировку могут все заинтересованные девушки с любым уровнем спортивной подготовки по предварительной регистрации.

По мнению Анны Бондаренко, основательницы проекта «Здольная», спортивные занятия в доброжелательной атмосфере — отличная возможность для женщины раскрыть лидерский потенциал, стать более уверенной в себе и своей внешности".

— После занятий улучшается не только самочувствие и состояние здоровья, но и самоощущение в других жизненных сферах: на работе, в семейных и дружеских отношениях. Благодаря занятиям проекта, расширяется и круг социальных контактов девушек, многие из них обретают полезных знакомых на спортивных площадках, — говорит она.

До тренировки пройдет лекция и показ серии коротких фильмов о развитии женского футбола в США. Также во время встречи можно будет познакомиться и пообщаться с профессиональными футболистками, регбистками и игроками в американский футбол из Беларуси. Встреча пройдет 29 апреля в Минске с 16.00 до 18.00 в креативном пространстве «Культур-мультур» на проспекте Машерова 9, корпус 8. Чтобы попасть на встречу, предварительно нужно зарегистрироваться.

«Здольная» — белорусский социально-спортивный проект для женщин. Его цель — привлечь как можно больше белорусок к занятиям спортом. Проект запустили 1 августа 2016 года. С того времени около 1000 девушек и женщин в возрасте до 50 лет посетили более 70 тренировок и мероприятий.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Мероприятие организуют белорусский социально-спортивный проект для женщин "Здольная" и посольство США.

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