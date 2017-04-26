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График отключения горячей воды в Гомеле

27.04.2017 10:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Временное отключение горячей воды уже началось с середины апреля. Тем не менее, основной «холодный удар» придется на летние месяцы, сообщает «Гомельская праўда».


Временное отключение горячей воды связано с необходимостью проведения испытаний магистральных, распределительных, ответвлений тепловых сетей к отдельным зданиям от теплоисточника до теплового ввода потребителя в жилых домах.

График отключения горячей воды следующий.

Котельные КПУП «Гомельоблтеплосеть»:

ул. Добрушская, 5 — с 17 по 30 апреля; ул. Деревообделочная, 1 — с 26 по 29 апреля; ул. Ильича, 32 — со 2 по 6 мая; ул. Свердлова, 32 — со 2 по 6 мая; ул. Димитрова, 26 — с 10 по 13 мая; ул. Калинина, 22−1 — с 22 по 26 мая; ул. М. Ломоносова, 115 — с 19 по 23 июня; ул. Беляева, 16 — с 26 июня по 9 июля;

Гомельский электротехнический завод — с 24 по 28 апреля;

Вагоностроительный завод — с 5 по 18 июня;

ОАО «Гомельобои» — с 20 июня по 1 июля;

Филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго»:

Западный район теплосетей — с 11 по 24 мая; Центральный и Южный — с 7 по 20 июня; Сельмашевский — с 5 по 18 июля; Северный — с 3 по 16 августа.

 
 
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Временное отключение горячей воды уже началось с середины апреля. Тем не менее, основной "холодный удар" выпал на летние месяцы.

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