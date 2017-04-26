Милиция задержала ранее судимого 47-летний минчанина, который 23 марта украл из квартиры по улице Богдановича 17 100 долларов США и 40 белорусских рублей, принадлежащие 25-летней жительнице Минска. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась мать минчанки. Женщина сообщила, что ее дочь в настоящее время находится за границей (в квартире никто не проживает), а она, в свою очередь, периодически посещает квартиру — следит за порядком и сохранностью денег, которые дочь выручила от продажи дорогостоящей иномарки.

«В конце марта мать снова решила посетить квартиру и, когда открывала дверь, заметила, что она заперта лишь на нижний замок. Это обстоятельство насторожило женщину — она точно помнила, что после предыдущего визита запирала дверь на оба замка (верхний и нижний). После входа в квартиру пропажа денег была сразу же обнаружена», — рассказали в милиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичной милиции было установлено, что кражу совершил 47-летний ранее судимый минчанин, который был лично знаком с заявительницей и ее дочерью. Оказалось, что злоумышленник в свое время делал в указанной квартире ремонт и присутствовал при установке входной двери, к которой прилагалось несколько комплектов ключей. Один из комплектов задержанный присвоил себе. Осуществляя ремонт, мужчина общался с хозяйкой, которая, в свою очередь, неоднократно упоминала о намерении продать личное авто и в ближайшее время на длительный период выехать за границу. Выждав время, преступник воспользовался запасным комплектом ключей и похитил деньги.

В настоящее время Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 205 («Кража») Уголовного кодекса Беларуси. Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 12 лет.