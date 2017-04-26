|
ЭКО в Беларуси планируют делать бесплатно
27.04.2017 11:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр — Sputnik. Вопрос о финансировании проведения экстракорпорального оплодотворения государством может быть решен, сообщил журналистам в среду директор РНПЦ "Мать и дитя" Константин Вильчук.
© Sputnik / Сергей Лескеть
Как отметил директор центра, в ряде стран попытки ЭКО финансируются государством, в том числе — и в некоторых регионах России. Подобную практику могут применять и в Беларуси.
Предложения о порядке финансирования вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ "Мать и дитя" уже внесло в Минздрав. В будущем возможны соответствующие изменения в законодательстве.
"Будут рассматриваться дополнения и изменения и по ряду других медицинских аспектов. Если будет выделяться квота, то эта процедура в Беларуси будет выполняться за счет средств бюджета", — рассказал журналистам Вильчук.
Возрастные же границы, при которых возможно ЭКО, менять не планируют — во всем мире процедуру выполняют до достижения 49 лет.
Только в РНПЦ "Мать и дитя" в минувшем году выполнили около тысячи ЭКО, беременность наступала в 40-42% случаев — достаточно высокий уровень эффективности, если сравнивать с мировой практикой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ряде стран государство финансирует попытки провести экстракорпоральное оплодотворение.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии