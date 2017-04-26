МИНСК, 27 апр — Sputnik. Вопрос о финансировании проведения экстракорпорального оплодотворения государством может быть решен, сообщил журналистам в среду директор РНПЦ "Мать и дитя" Константин Вильчук.



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Как отметил директор центра, в ряде стран попытки ЭКО финансируются государством, в том числе — и в некоторых регионах России. Подобную практику могут применять и в Беларуси.

Предложения о порядке финансирования вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ "Мать и дитя" уже внесло в Минздрав. В будущем возможны соответствующие изменения в законодательстве.

"Будут рассматриваться дополнения и изменения и по ряду других медицинских аспектов. Если будет выделяться квота, то эта процедура в Беларуси будет выполняться за счет средств бюджета", — рассказал журналистам Вильчук.

Возрастные же границы, при которых возможно ЭКО, менять не планируют — во всем мире процедуру выполняют до достижения 49 лет.

Только в РНПЦ "Мать и дитя" в минувшем году выполнили около тысячи ЭКО, беременность наступала в 40-42% случаев — достаточно высокий уровень эффективности, если сравнивать с мировой практикой.