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На республиканском субботнике область заработала более 797 тысяч рублей
27.04.2017 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Более 797 тысяч рублей заработала Могилевская область на республиканском субботнике. Это почти на 100 тыся больше, чем в прошлом году, пишет
Республиканский субботник в Беларуси прошел 22 апреля. На благоустройство социально значимых объектов, парков, посадку леса в Могилевской области вышли более 73 тыс. жителей региона. Всего в субботнике приняли участие 350 тыс. 205 человек.
Половина заработанных средств поступят в республиканский бюджет. Остальные деньги направят на реконструкцию, реставрацию или восстановление историко-культурных ценностей региона, укрепление материально-технической базы госучреждений дополнительного образования детей и молодежи, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону.
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Это почти на 100 тыс. рублей больше, чем заработали в прошлом году.
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