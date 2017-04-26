Двоих жителей Горецкого района задержали по подозрению в убийстве 55-летнего мужчины, который считался пропавшим без вести. Следствие полагает, что подозреваемые убили жертву во время ссоры, а тело закопали в погребе.





О пропаже 34-летнего сына 23 февраля в милицию заявила его мать. Правоохранители установили, что в последний раз пропавшего видели в доме 55-летнего местного жителя. Там специалисты обнаружили пятна бурого цвета. Тогда хозяин дома сказал, что это его кровь — мол, порезался.

Тем не менее, образцы крови взяли на экспертизу. Судмедэксперты установили, что кровь принадлежит пропавшему без вести 34-летнему жителю Горецкого района. Это явилось основанием для возбуждения уголовного дела.





Установили и подозреваемых — безработных 55-летнего хозяина дома, в котором обнаружили пятна крови, и его 32-летнего знакомого. Они рассказали: в тот день пили вместе с пропавшим алкоголь, вспыхнула ссора, во время которой 34-летний мужчина получил множественные колото-резанные раны. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые закопали тело убитого в погребе.

Следователи изъяли орудия преступления — лопаты, топоры, ножи. Сейчас устанавливают, чем были нанесены смертельные раны погибшему, и другие обстоятельства произошедшего, рассказала TUT.BY официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк. Проводятся экспертизы, с подозреваемыми работают следователи.