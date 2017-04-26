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Ферма класса «люкс» для благородных оленей
27.04.2017 11:03 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали разводить особый вид оленей - благородных. Проект стоимостью миллион долларов запустили российские инвесторы. Как живется грациозным животным на ферме класса «люкс», узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.
Федя - самый молодой олененок в стаде и самый шустрый: на обед бежит впереди остальных, в отличие от других малышей. Кстати, их мамы тоже в основном робкие, а вот самцы - вальяжные и гордые.
«У каждого свой нрав. Есть дружелюбные: ходят так рядом, приятно даже. А другие агрессивно настроены, как рога были, так даже опасно было подходить. Ногами иной раз могут. Зверя же видишь. Вон стоит, чуть не улыбается, а другой смотрит так», - указала работник оленефермы Михаил Поведенок.
Вольер растянулся почти на 90 футбольных полей.
«Они породистые олени, завозили мы их из Литвы. Ведутся все эти генеалогические древа, чтобы было хорошее потомство, чтобы не перекрещивались родственники, поэтому ведется работа по селекции», - отметил начальник участка животноводства Игорь Дроздов.
Ферма класса «люкс»: поилки с подогревом, ловушки для насекомых, специальные ограждения. Прививки и медосмотры, а еще корм с биодобавками для здоровых и крепких
«Двадцать три пары у нас их. В будущем планируют из них делать поделки какие-нибудь, сувениры, люстры красивые», - говорит работник оленефермы Андрей Башкиров.
Эту ферму открыли полтора года назад. Тогда в Беларуси поселились 120 благородных животных. Теперь их уже три сотни. Эксперты прогнозируют: лет через 10 такие фермы могут появиться по всей стране.
Расселять оленей в Беларуси начали в 1950-х годах прошлого века. За это время на территории заповедников и заказников выпустили более полутора тысяч особей.
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Проект по разведению животных стартовал в Беларуси полтора года назад. В вольере площадью в 90 футбольных полей обитают три сотни парнокопытных.
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