В Беларуси начали разводить особый вид оленей - благородных. Проект стоимостью миллион долларов запустили российские инвесторы. Как живется грациозным животным на ферме класса «люкс», узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.

Федя - самый молодой олененок в стаде и самый шустрый: на обед бежит впереди остальных, в отличие от других малышей. Кстати, их мамы тоже в основном робкие, а вот самцы - вальяжные и гордые.

«У каждого свой нрав. Есть дружелюбные: ходят так рядом, приятно даже. А другие агрессивно настроены, как рога были, так даже опасно было подходить. Ногами иной раз могут. Зверя же видишь. Вон стоит, чуть не улыбается, а другой смотрит так», - указала работник оленефермы Михаил Поведенок.

Вольер растянулся почти на 90 футбольных полей. Благородных оленей разводят для заповедников и охотничьих хозяйств.

«Они породистые олени, завозили мы их из Литвы. Ведутся все эти генеалогические древа, чтобы было хорошее потомство, чтобы не перекрещивались родственники, поэтому ведется работа по селекции», - отметил начальник участка животноводства Игорь Дроздов.

Ферма класса «люкс»: поилки с подогревом, ловушки для насекомых, специальные ограждения. Прививки и медосмотры, а еще корм с биодобавками для здоровых и крепких рогов . Эти уже рабочий материал. Их бережно хранят, чтобы со временем пустить в дело.

«Двадцать три пары у нас их. В будущем планируют из них делать поделки какие-нибудь, сувениры, люстры красивые», - говорит работник оленефермы Андрей Башкиров.

Эту ферму открыли полтора года назад. Тогда в Беларуси поселились 120 благородных животных. Теперь их уже три сотни. Эксперты прогнозируют: лет через 10 такие фермы могут появиться по всей стране.

Расселять оленей в Беларуси начали в 1950-х годах прошлого века. За это время на территории заповедников и заказников выпустили более полутора тысяч особей.