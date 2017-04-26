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Владимир Макей: ОДКБ – не застывший организм
27.04.2017 10:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Министр иностранных дел Беларуси, председатель Совета министров иностранных дел ОДКБ Владимир Макей дал
Владимир Макей напомнил, что Договор о коллективной безопасности, подписанный в мае 1992 года, предусматривал в основном защиту от внешнего нападения и взаимодействие армий новообразованных независимых государств на постсоветском пространстве.
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