Министр иностранных дел Беларуси, председатель Совета министров иностранных дел ОДКБ Владимир Макей дал «Большое интервью» телеканалу «МИР», в котором, в частности, рассказал о современной роли Организации Договора о коллективной безопасности и трансформации этого объединения.

Владимир Макей напомнил, что Договор о коллективной безопасности, подписанный в мае 1992 года, предусматривал в основном защиту от внешнего нападения и взаимодействие армий новообразованных независимых государств на постсоветском пространстве.