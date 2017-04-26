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Владимир Макей: ОДКБ – не застывший организм

27.04.2017 10:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Министр иностранных дел Беларуси, председатель Совета министров иностранных дел ОДКБ Владимир Макей дал «Большое интервью» телеканалу «МИР», в котором, в частности, рассказал о современной роли Организации Договора о коллективной безопасности и трансформации этого объединения.

Владимир Макей напомнил, что Договор о коллективной безопасности, подписанный в мае 1992 года, предусматривал в основном защиту от внешнего нападения и взаимодействие армий новообразованных независимых государств на постсоветском пространстве.

Мировой эксклюзив
 
 
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Глава МИД Беларуси, возглавляющий в этом году Совет министров иностранных дел ОДКБ, в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» напомнил историю создания Договора в...

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