МИНСК, 27 апр — Sputnik. Государственный обвинитель зачитал обвинение минчанину Вячеславу Косинерову, согласно данному обвинению он 12 марта совершил злостное хулиганство, передает корреспондент Sputnik в четверг из зала суда.

Текст обвинения прокурор зачитывал около трех минут. По его словам, 12 марта, Косинеров, выражая неуважение к обществу, действуя с исключительным цинизмом, умышленно совершил хулиганские действия.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН В Минске судят анархиста Косинерова за удавку на памятнике городовому

Обвиняемый не признал вину

"Прикрывая свое лицо маской, Косинеров накинул на шею памятника городовому петлю, затянул ее и нанес несколько ударов по памятнику", — сказал прокурор.

Косинеров заявил в суде, что вину не признает. Вместе с тем он сказал, что совершил все указанные действия — накинул веревку на шею скульптуре и затянул ее. В ходе допроса он заявил, что не наносил ударов памятнику, а совершил "несколько аккуратных похлопываний".



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН Государственный обвинитель зачитывает обвинение Вячеславу Косинерову

Отвечая на вопрос суда, почему он так поступил по отношению к памятнику городовому, обвиняемый сказал, что это связано с "бесчинствами милиции", а также жесткими мерами в отношении представителей оппозиции со стороны сотрудников органов дел.

"Последней каплей были задержания представителей анархистского движения", — сказал он. Вместе с тем он заявил, что сам не принадлежит к анархистскому движению.

Свои действия 12 марта он пояснил, что хотел привлечь внимание общественности к вопросу о действиях милиции по отношении к участникам уличных акций.



© Sputnik / Виктор Толочко Памятник городовому появился в Минске

При задержании убегал

В суде были допрошены в качестве свидетелей два сотрудника милиции, которые 12 марта дежурили на посту на главном входе в здание МВД. По их словам, о том, что к памятнику городовому подходит молодой человек в маске и с веревкой они увидели на мониторе который установлен на посту. Милиционеры сообщили, что все сотрудники, которые несут службу на посту на главном входе в МВД, предупреждены о том, что они "должны следить за памятником".

Данные свидетели рассказали, что при задержании Косинеров начал убегать, но "бежал не быстро", не оказывал сопротивление, он был задержан, на него были надеты наручники, после чего его доставили в РУВД Московского района.

Памятник городовому был установлен у здания МВД в Минске 2 марта накануне 100-летнего юбилея белорусской милиции. Через несколько дней после открытия памятника анархисты устроили возле него несанкционированный флешмоб. Милиция задержала организатора, и Следственный комитет возбудил уголовное дело.