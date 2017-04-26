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"Работать пока не разрешают". Пострадавшего во время теракта в Питере белоруса выписали из больницы

27.04.2017 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Юрий Шушкевич провел в больнице 20 дней, ему сделали три операции. Но пока на работу мужчине возвращаться рано: впереди у него реабилитация.


— Самочувствие у меня прекрасное. Хожу нормально, — улыбается 53-летний Юрий Шушкевич.

Во вторник, 25 апреля, пострадавшего в теракте белоруса выписали из питерской больницы. Напомним, 3 апреля он оказался в эпицентре событий. Спустился после встречи с другом в метро, сел в вагон, и почти сразу прогремел взрыв. Юрия с ранениями головы, руки, ноги и контузией доставили в городскую больницу № 26. Чуть позже он расскажет TUT.BY, что «частенько попадает в какие-то попандосы, поэтому в панику не бросается и умеет взять себя в руки».

Юрий Шушкевич родом из Волковыска, пять лет назад приехал в Питер и устроился работать на железную дорогу. Говорит, вопрос о компенсации, которую обещали выплатить пострадавшим, пока не решен.

— Нужно, чтобы на руках были все документы, заключение комиссии, чтобы определить тяжесть телесных повреждений. Мне сделали три операции, впереди реабилитация, пока врачи не разрешают ходить на работу. Знаете, на железной дороге опубликовали мою фотографию, номер счета и люди добрые накинули там нормально денег, спасибо им, — рассказывает TUT.BY Юрий Шушкевич. — Еще мне обещали предложить курорт. Но я, наверное, поеду на родину в Беловежскую пущу, на родной земле как-то получше будет.

— Сразу после теракта вы попросили родных из Беларуси не приезжать к вам в больницу. Они вас послушались?

— Конечно! Зачем их беспокоить по таким пустякам? Моей маме 80 лет, позвонил, успокоил. Сказал, что у меня пара царапин, чуть оглушило и все.

3 апреля, около 14.40 по минскому времени, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли 16 человек, более 50 человек пострадали. Ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга взяла на себя связанная с Аль-Каидой группировка.

 
 
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Юрий Шушкевич провел в больнице 20 дней, ему сделали три операции. Но пока на работу мужчине возвращаться рано: впереди у него реабилитация.

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