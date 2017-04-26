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Средняя зарплата белорусов выросла до 410 долларов

27.04.2017 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Средняя зарплата белорусов за март достигла 770,6 белорусского рубля, соответствующие данные опубликованы Национальным статистическим комитетом Беларуси.

По сравнению с февралем средняя зарплата белорусов за март выросла на 54,1 рубля — более чем на 25 долларов США по курсу. В среднем по стране в марте белорусы получали чуть больше 770 рублей, причем больше всего получали минчане — 1118,1 рубля. Самые маленькие зарплаты — в Витебской области, где жители получали в марте лишь 643,8 рубля.

Средняя зарплата белорусов выросла до 410 долларов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Согласно данным госстатистики, самые высокие зарплаты — у специалистов в сфере информационных технологий (IT): их заработок в первый месяц весны равнялся 3757,2 белорусского рубля. Следом в "зарплатном рейтинге" идут финансисты и страховщики — их зарплата составила 2148,7 рубля. Специалисты в сфере воздушного транспорта получали 2023,8 рубля.

Меньше всего в марте получали социальные работники — 432,2 рубля. Работники музеев, библиотек и архивов получали порядка 438,3 рубля в месяц, творческие сотрудники — 485,2 рубля.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал до конца текущего года довести среднюю зарплату белорусов до уровня в 500 долларов — немногим более тысячи рублей в эквиваленте. Одновременно с тем подчеркивается: рост уровня оплаты труда должен быть связан с ростом производительности.

 
Теги: Минск
 
 
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Самые высокие зарплаты получали специалисты по информационным технологиям - почти 3,8 тысячи рублей в месяц.

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