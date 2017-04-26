МИНСК, 27 апр — Sputnik. Канал незаконной миграции иностранных студентов белорусских вузов перекрыт в Гродненской области, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по региону Сергей Шершеневич.

Организаторов канала, гражданина Афганистана и двух белорусов, задержали сотрудники МВД и спецподразделений Госпогранкомитета Беларуси.

В ходе следствия выяснилось, что указанные лица организовали переправку ранее задержанных трех граждан Бангладеш, студентов одного из гродненских вузов, через территорию Украины в Евросоюз. Также стало известно, что соучастники выбирали желающих нелегально попасть в ЕС именно среди граждан Бангладеш, легализованных в Беларуси в качестве студентов. Вознаграждение за переправку, по информации СК, составляло от тысячи до полутора тысяч долларов США.

Следствие установило факты переправки девятерых выходцев из Бангладеш — студентов одного из учебных заведений Бреста, которые попали в Россию, не имея российских виз. Устанавливаются обстоятельства содеянного и возможные соучастники.

УСК по Гродненской области возбудило уголовное дело по ч. 2, ст. 371-1 Уголовного кодекса Беларуси. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлены обвинения. Мигранты будут депортированы из Беларуси.