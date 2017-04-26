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Приговор суда по делу ученицы против педагога: школа выплатит 8000 рублей компенсации

27.04.2017 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Заводского района Минска поставил точку в деле ученицы против учительницы. Педагог Алла Божко, по решению суда, должна выплатить штраф 100 базовых (2300 рублей). Школа — возместить семье девочки 121 рубль материального ущерба и 8000 рублей морального вреда.


Фото предоставлено Натальей Пантеевой

Во время судебных прений прокурор просила назначить учительнице два года ограничения свободы.

Учительницу Аллу Божко обвиняли по ч. 1 ст. 165 УК РБ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей). Максимальное наказание по этой статье — ограничение свободы сроком на три года.

Напомним, в октябре 2015 года в школе № 109 города Минска произошло ЧП. Первоклассница Юля Пантеева столкнулась с учительницей Аллой Божко, которая держала в руках чайник с горячей водой. Вода попала на подбородок, шею и плечо малышки. Девочка получила ожоги 1−2−3А степени. В момент происшествия в классе находились еще два педагога: Людмила Шуппо, на тот момент классный руководитель Юли Пантеевой, и дефектолог Инна Мусько.

Мама ребенка Наталья добилась, чтобы было возбуждено уголовное дело. Женщину возмутило, что педагоги позвонили ей через 40 минут после случившегося: «До этого они даже скорую не вызывали». Родные девочки предъявили к школе и управлению образования спорта и туризма администрации Заводского района Минска иск о моральной компенсации — 20 000 рублей, кроме того, просят возместить материальный ущерб — 121 рубль.


Юля с мамой Натальей. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— То, что Божко не являлась классным руководителем Пантеевой и в момент происшествия не вела у девочки уроки, не снимает с нее ответственности и обязанности по обеспечению безопасности и охране жизни и здоровья обучающихся, — заявила во время судебных прений гособвинитель. — Божко должна была убедиться, находятся ли в помещении с ней ученики, и обеспечить охрану их жизни и здоровья. Это значит создать безопасные условия образовательного процесса. В случае ненадлежащего выполнения этих обязанностей — понести ответственность за последствия.

Олег Руденко, защитник Аллы Божко, был не согласен с требованиями прокурора и назвал их слишком суровыми. «Не учтены никакие смягчающие обстоятельства, — говорил он. — В деле осталось много вопросов, которые не раскрыло ни следствие, ни судебный процесс».

— Практически следствие назначило виновного в случившемся, — отметил Олег Руденко.

По словам адвоката, случившееся с Юлей Пантеевой стало трагедией не только для девочки и ее родителей, но и для педагога.


Алла Божко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Олег Руденко просил переквалифицировать обвинение его подзащитной по ст. 155 УК РБ (Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности) и назначить минимально возможное наказание в рамках санкции указанной статьи.

— Божко чистосердечно раскаивается в содеянном и готова нести законную ответственность, — продолжил Олег Руденко. — Она полностью признаёт требования в возмещении материального ущерба и частично — морального вреда.

Суд приговорил учительницу Аллу Божко к штрафу в 100 базовых величин (2300 рублей). Она также должна возместить семье девочки процессуальные издержки — 1660 рублей. Школа, по решению суда, должна выплатить семье ученицы 8000 рублей (моральный вред) и 121 рубль (материальный ущерб).

В иске к управлению образования, спорта и туризма Заводского района Минска отказано.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Заводского района Минска поставил точку в деле ученицы против учительницы. Педагог Алла Божко, по решению суда, должна выплатить штраф 100 базовых (2300 рублей)....

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