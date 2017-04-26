Устройства в нашей квартире регулярно множатся: один телевизор в гостиной, другой – на кухне, пара мониторов на рабочем месте, мобильный с двумя сим-картами. Казалось бы – излишество, но когда человек проникается его удобством, все вопросы отпадают. Всё гениальное просто. LG вновь применила эту философию к своему продукту, чтобы сделать нашу жизнь еще лучше.

26 апреля 2017 г. в отеле Renaissance прошла презентация LG TwinWash, новой стиральной машины с двумя барабанами. В основном и мини-барабане теперь можно параллельно или по отдельности стирать тёмное и светлое, грубое и деликатное, взрослое и детское, сильно и слабо загрязненное. Сочетайте несочетаемое, забудьте про муки выбора что же постирать первым, делайте две вещи одновременно и экономьте свое время благодаря новому уникальному помощнику TwinWash. Концепция стиральной машины по-бытовому логична, и первая мысль, возникающая при знакомстве с ней – «удивительно, как это не придумали раньше». Подобные устройства привносят в нашу жизнь гармонию. Именно поэтому презентация началась с дуэта скрипки и контрабаса, которые исполнили «Оду радости» Бетховена.

Вещи в TwinWash стираются посредством распыления воды, благодаря чему капли более глубоко проникают в ткань. Данная технология называется TurboWash и позволяет сокращать время стирки до 39 минут там, где в противном случае потребовалось бы 60. По словам эксперта LG, в смысле скорости — это как если вы решили принять душ вместо ванной. Вода под давлением не только быстрее избавит одежду от грязи, но и от остатков чистящего средства.

В TwinWash всё продумано и сделано для пользователя. Мини-барабан имеет амортизатор, сводящий шум и вибрацию к минимуму. Машина сама определяет по весу загрузки как много воды ей потребуется. Диагностику теперь можно проводить с помощью мобильного приложения благодаря функции Smart Diagnosis. Данная система, например, заблаговременно напомнит о необходимости плановой очистки барабана. Одежду теперь можно не только стирать, но и, используя гипоаллергенную программу стирки TrueSteam, отпарить в течение 20 минут, придав свежесть и разгладив складки. Всё продумано до таких мелочей, что даже лицевая сторона стиральной машины имеет наклон именно в 6 градусов, чтобы вам было удобнее доставать и закладывать одежду.

В 2016 г. TwinWash была удостоена награды за инновации на выставке CES Innovation Award, а годом ранее, в 2015 – получила авторитетную награду в области дизайна Reddot Award. Как верно заметил ведущий презентации Денис Курьян, своим стилем, электронной панелью с сенсорным дисплеем и подсветкой барабана TwinWash напоминает капсулу космического корабля. В ней не то, что хочется стирать одежду – в неё хочется самому забраться. Может быть мы с вами и не покоряем космос в 21 веке, но точно заслуживаем иметь в своей квартире вещи, которые дают почувствовать себя человеком из наступившего будущего.

TwinWash – абсолютная новинка для белорусского рынка. Но, например, в Южной Корее и США она уже обрела большую популярность. Стоимость устройства в Беларуси составляет 4200 BYN.

Вторым инновационным продуктом 2017 года стал LG Styler – паровой шкаф по уходу за одеждой. По сути, это домашняя версия химчистки: Styler освежает, разглаживает и дезинфицирует одежду различных типов тканей, а также может помочь в деликатной сушке. Когда оказываешься рядом с LG Styler, в голову сразу приходит чёрный обелиск эволюции из «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика. Когда ты понимаешь, что брюки можно избавить от пыли, удалить складки и восстановить стрелки просто закрыв их в комнатном шкафу и нажав на кнопку, действительно чувствуешь, что будущее уже наступило. Процедура занимает не больше 40 минут. Установить устройство можно в любой части дома. Его достаточно зарядить лотком с водой, а затем опустошить другой лоток, собирающий конденсат.

В Беларуси LG Styler появится совсем скоро. Новинка уже продается на российском рынке, причём с полностью локализованной приборной панелью. Ожидаемая цена Styler в нашей стране – порядка 2800 BYN.

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